Son dakika… TSK, Halep’te rejim hedeflerini vurdu

TSK, Halep’in batısında ilerleme girişiminde bulunan Esad rejimi hedeflerini vurdu.
TSK’nın çok namlulu roketatar (ÇNRA) ile Esad rejimini vurduğu anlar kameraya yansıdı.
SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR
Türkiye’nin değişik illeri ile Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar, Suriye sınırına gönderildi.
Konvoy halinde yola çıkan araçlar, Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye’nin İdlib kentinin kırsalına askeri geçişlerin sağlandığı Oğulpınar Sınır Karakolu'na ulaştı. Konvoyun yaklaşık 50 araçtan oluştuğu öğrenildi. (İHA)