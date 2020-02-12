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Son dakika… TSK, Halep’te rejim hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Halep'in batısında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.

18:50 -
Haberler Gündem

TSK, Halep’in batısında ilerleme girişiminde bulunan Esad rejimi hedeflerini vurdu.

TSK’nın çok namlulu roketatar (ÇNRA) ile Esad rejimini vurduğu anlar kameraya yansıdı.

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Türkiye’nin değişik illeri ile Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar, Suriye sınırına gönderildi.

İHA

Konvoy halinde yola çıkan araçlar, Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye’nin İdlib kentinin kırsalına askeri geçişlerin sağlandığı Oğulpınar Sınır Karakolu'na ulaştı. Konvoyun yaklaşık 50 araçtan oluştuğu öğrenildi. (İHA)

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Son güncelleme: 19:14 12.02.2020
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