Son dakika… Türkiye’den yeni bir NAVTEX daha

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim sürüyor. Türkiye bugün bir NAVTEX daha yayınladı.

Yayınlanan NAVTEX’te şu ifadelere yer verildi:

Seyhidda Denizcilere Bildiri Numarası: 1149/20

Ege Denizi

1. La08-206/20 numaralı NAVTEX mesajı ile Sakız Adası’nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.

2. Bu bildiri 16 Eylül 2020 saat 00.01’da yürürlükten kaldırılacaktır.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce “Navigational TeleX” kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemidir. Yazılı haberleşme sistemi üzerinden yapılan paylaşımlarla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor, tehlikelere ya da risklere karşı uyarılıyor.

Türkiye’de İstanbul, Samsun, İzmir ve Antalya’da toplam dört NAVTEX istasyonu bulunuyor. Dört istasyon da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yönetiliyor.