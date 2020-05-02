Sosyal medya hesaplarını yöneten FETÖ üyesi yakalandı

Sosyal medyada Kaç Saat Oldu, Son ve Dahi Bilal gibi hesaplarını yöneten şahıs, bir süredir yapılan istihbarati çalışmaların ardından yürütülen operasyonla gözaltına alındı.

40 yaşlarında olduğu öğrenilen şüphelinin 2019 yılında da Gaziantep dışında bir ilde gözaltına alınıp 2 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

“YENİDEN DÖNDÜM ARANIZDAYIM” MESAJINI PAYLAŞMIŞTI

Şüphelinin, FETÖ'ye ait dershanelerde öğretmenlik yaptığı ve örgütün Güneydoğu’daki mahrem imam yapılanması içerisindeki önemli isimler arasında yer aldığı ileri sürüldü.

Şüphelinin gözaltında olduğu 2 ay boyunca hesabın aktif olmadığı ve serbest kaldıktan sonra ise hasta olduğu için giriş yapmadığı ve “Yeniden döndüm aranızdayım” mesajlarıyla paylaşımlara başladığı belirlendi. Şahsın Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

AKP’Lİ VEKİL, GÖZALTINA ALINAN KİŞİNİN İSMİNİ AÇIKLADI

Gözaltına alınan FETÖ üyesi şahsın ismini ise sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar açıkladı. Tayyar, “Bir ara bize de kafayı takmıştı. Kaderin cilvesine bak, Gaziantep'ten çıktı ahlaksız. Hesabın yöneticisi Hüseyin Yılmaz. Yavuzeli doğumlu, eski FETÖ dershanesi öğretmeniymiş, 2/3 ay hapis de yatmış. Buraya kadarmış çekirge!” ifadelerini kullandı. (İHA)



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