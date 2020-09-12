Sosyal medyadan intihar edeceğini yazdı, herkes onun için seferber oldu

Twitter’da dün akşam saat 21.00 sıralarında ‘Gülce (@Glce46084278)’ isimli kullanıcının “Öleceğim, ölmeden önce sizlere niçin öldüğümü anlatmak isterim” ifadeleri sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi. Hangi şehirde yaşadığı bilinmeyen Gülce, yaptığı paylaşımda 18 yaşında evlendiğini, 20’sinde anne, 22’sinde dul kaldığını, şu an 24 yaşında olduğunu yazarak artık dayanamadığını ve yaşamına son vereceğini belirtti.

“KIZIMIN GÖZÜ ÖNÜNDE DAYAK YİYORUM”

Çocuğunun babasının kendisine şiddet uyguladığı için babasına sığındığını yazan Gülce, sözlerine şöyle devam etti:

* Daha 24 yaşında eve kapatıldım. Ne çalışabiliyor, ne evladıma istediğim bir şeyi alabiliyorum. Telefonum her daim kontrol ediliyor. Yanlış bir kelime ağzımdan çıktığı günün akşamı dövülüyorum. Ben ne yardım isteyebiliyor ne de bu evden kendimi kurtarabiliyorum.

* Kızım kavganın, küfürün ortasında büyüyor. 2 yaşındaki kızımın önünde dayak yiyorum. Artık katlanamıyorum. Benim, karısını aldatan erkek evladının sırtını sıvazlayıp, kız çocuğunun canını okuyan bir babam var.

“SEN BENİ YAŞATMADIN BABA”

* Baba olur da bir gün karşına çıkarsa bu yazı şunu bil. Senden nefret ediyorum. Sen beni yaşatmadın. Boğazımı sıkan o ellerin benim bu dünyada aldığım alacağım her nefesi kesti.

* Ben kadınım. Ben bir fanusun içinde yaşaması gereken ot değilim. Dövülerek yola gelecek Bir eşek hiç değilim.

“HEM KENDİMİ HEM KIZIMI KURTARIYORUM”

* Bu yaşama son verirken sevinebildiğim tek şey, kızımın o adam ile büyümeyecek olmasıdır. İki yaşımdaki kızım benim yaşadıklarımı yaşamayacak.

* Ben bunu yaparak hem kendi hem onun hayatını kurtarıyorum.

GÜLCE İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÇABA

Gülce’nin paylaşımından sonra Kadın Dayanışma Platformları, Kadın Meclisleri, Şule Çet Dayanışma Platformu, Mor Dayanışma, Belediye Başkanları, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve sanatçı Haluk Levent’inde aralarında olduğu yüzlerce kişi, Gülce’den çocuğunu düşünmesini intihardan vazgeçmesini istedi.

Yardım sözü verdi. Kimi vatandaşlar da Emniyet Genel Müdürlüğünü, Aile Şiddet Hattını, Aile Ve Çalışma Bakanlığı’nı etiketleyerek, Gülce’ye ulaşılmasını istedi. Ancak çabalar yanıtsız kaldı, bir daha Gülce’den yanıt alınamadı.