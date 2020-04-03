Sosyal yardımlar evlere dağıtılmaya başladı

Cumhurbaşkanlığının talimatı ve 3 bakanlığın ortak kararıyla PTT, salgından etkilenen vatandaşlar için başlatılan sosyal yardımları evlere ulaştırmaya başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından paylaşılan videoda, PTT çalışanları ve emniyet ekiplerinin ev ziyareti ve sosyal yardım hakkındaki bilgilendirmesi yer aldı.

‘TÜM TEŞKİLATIMIZLA SİZLERİN HİZMETİNİZDEYİZ'

Yerlikaya'nın sosyal medyadan, “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” kapsamında nakit 1.000 TL’lik sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı” açıklaması ile paylaştığı görüntülerde, PTT çalışanlarının ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırdığı yardıma yer verildi.

Nakit yardımı kapıdan teslim eden PTT çalışanı, “PTT'den geliyoruz. Malumlarınız, sosyal yardım ödemeleri PTT merkezlerimizde ödeniyordu. Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bundan sonra artık konutlarınızda sizlere ödemeleri gerçekleştireceğiz. İlgili Emniyet Müdürlerimiz, tüm teşkilatımızla sizlerin hizmetinizdeyiz. Sizlere şimdi bakanlığımızın sunduğu sosyal yardım ödemesinin işlemini gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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