Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sosyal yardımlar evlere dağıtılmaya başladı

PTT’nin yoğunluk yaşanan şubelerinin kapatılmasının ardından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit bin TL’lik sosyal yardımın, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu. Emniyet ekipleri ve PTT çalışanlarının ilk ev ziyaretlerinden bir tanesi de Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

Sözcü İstanbul
20:11 -
Haberler Gündem
Sosyal yardımlar evlere dağıtılmaya başladı

Cumhurbaşkanlığının talimatı ve 3 bakanlığın ortak kararıyla PTT, salgından etkilenen vatandaşlar için başlatılan sosyal yardımları evlere ulaştırmaya başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından paylaşılan videoda, PTT çalışanları ve emniyet ekiplerinin ev ziyareti ve sosyal yardım hakkındaki bilgilendirmesi yer aldı.

‘TÜM TEŞKİLATIMIZLA SİZLERİN HİZMETİNİZDEYİZ'

Yerlikaya'nın sosyal medyadan, “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” kapsamında nakit 1.000 TL’lik sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı” açıklaması ile paylaştığı görüntülerde, PTT çalışanlarının ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırdığı yardıma yer verildi.

Nakit yardımı kapıdan teslim eden PTT çalışanı, “PTT'den geliyoruz. Malumlarınız, sosyal yardım ödemeleri PTT merkezlerimizde ödeniyordu. Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bundan sonra artık konutlarınızda sizlere ödemeleri gerçekleştireceğiz. İlgili Emniyet Müdürlerimiz, tüm teşkilatımızla sizlerin hizmetinizdeyiz. Sizlere şimdi bakanlığımızın sunduğu sosyal yardım ödemesinin işlemini gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERKorkutan iddia: Konya'da bir umreci 257 kişiye corona virüsü bulaştırdıKorkutan iddia: Konya'da bir umreci 257 kişiye corona virüsü bulaştırdı İLGİLİ HABERİtalya'dan Türkiye'ye corona virüsü ile ilgili çok önemli uyarı!İtalya'dan Türkiye'ye corona virüsü ile ilgili çok önemli uyarı!
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more