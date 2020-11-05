Soyer’den TBMM’ye çağrı: Yerel yönetim reformu gerçekleşmeli

SÖZCÜ/İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Depremin üzerinden 6 gün geçmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarının sonuna gelindiğini belirten Soyer, evi yıkılan, hasar gören herkese başını sokacak bir çatı bulmanın birinci öncelikleri olduğunu ifade etti.

Kira desteği verenlerin sayısının 2 bin 113, evini paylaşanların sayısının ise 109 olduğunu, Halkın Bakkalı kampanyasına destek verenlerin 17 milyon TL’yi aştığını bildiren Soyer yaklaşık 3 bin konuta yakın bir kaynağın yaratıldığını açıkladı.

Ağır hasar gören, binası yıkılmış olan yapı sayısının 3 bin 920 olduğunu hatırlatan Soyer, bunun neredeyse 4’te 3’ünün şu anki kaynaklarla bir yuvaya kavuşturulabileceğini söyledi.

“YASAL MEVZUATA DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR”

Sözlerine “Kutuplaştırıcı söylemler yerle bir oldu. Gerçekten bu afet bize bir kez daha birbirimize ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Diliyorum ki afetten sonra bu hissiyat unutulmaz” diye devam eden Soyer şöyle konuştu:

* Yerel yönetimlerin görevi sadece kaldırım yapmaktan, çöp toplamaktan ibaret değildir demiş idik. Bunun böyle olduğunu yine bu felaket hepimize gösterdi. Her devletin güçlü bir yerel yönetim altyapısına ihtiyaç var.

* Yaşadığımız bu afet, hükümet ve yerel yönetimler arasındaki eş güdümün ve güçlü yerel yönetimlerin ülkemizin temel önceliklerinden biri olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

* İzmir depremi, Türkiye’nin yerel yönetim reformunu gerçekleştirmesi gereken biz yöneticilere bir uyarı niteliğindedir. Bu uyarı, TBMM tarafından ivedilikle dikkate alınarak bir yasal mevzuata dönüştürülmelidir.

BAHÇELİ’YE YANIT

Soyer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında, ‘CHP belediyeciliği enkaz altında kaldı’ sözlerine, ‘Bu felaket bile bizi birbirimize yakınlaştırmakta yeterli değilse ben söyleyecek laf bulamıyorum’ yanıtını verdi.

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