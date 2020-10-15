SÖZCÜ kararı, en çok FETÖ’cüleri sevindirmiştir

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 7 yönetici ve yazarımıza verdiği 2 yıl 1 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen cezaları onamasına tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, gazeteci kökenli Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte SÖZCÜ yazarı Emin Çölaşan, Ankara Temsilcisimiz Saygı Öztürk'e “geçmiş olsun” ziyaretinde bulundular. Gülizar Biçer Karaca karara tepki gösterererk şunları söyledi: “SÖZCÜ Gazetesi'ni FETÖ kumpasıyla cezalandırılmak istiyorlar. SÖZCÜ'ye, FETÖ'cülük iftirası yapışmaz. Amaç muhalif seslere baskıyla, korkuyla, yargı sopasıyla gözdağı vermek ve gerçeklerin yazılmasını engellemek. Ne SÖZCÜ Gazetesi ne de yazarları korkmaz, yılmaz, susmaz.” Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de “Kararın Yargıdan döneceğine inanıyorum. Bu itham, FETÖ ile mücadeleye zarar veriyor.”

KARAR HUKUKA AYKIRI

Anayasa Mahkemesi eski Başkanı, duayen hukukçu Yekta Güngör Özden de şunları söyledi: “Hakimler Savcılar Kurulu'nun başkanı Adalet Bakanı olunca kimi yakınmaların doğallığı kaçınılmazdır. SÖZCÜ kararı hukuka açıkça aykırıdır. Sanıyorum siyasal iktidara ters düşmemek için ve kimi olumsuzluklarla karşılaşmamak için bugünkü yapısında adaletin tarafsızlıkla karar vermesini yaşamak giderek umutsuzluk konusu olmaktadır. Adalete güveni sarsacak durumlar işlemler ve kararlar herkesin yaşamsal sorunu olur.”

SÖZCÜ MÜCADELE ETTİ

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş da kararla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu karar Fethullah Gülen örgütünü en çok sevindiren karardır. SÖZCÜ kadar FETÖ ile mücadele eden gazete de, hatta siyasi parti bile yoktur. SÖZCÜ'yü cezalandırmakla FETÖ örgütüne en büyük yardım bu şekilde yapılmıştır.”