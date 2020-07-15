SÖZCÜ okunmasını yasaklayan başkana soruşturma izni çıktı

İnceleme konuları arasında Civelek'in “Motokros yarışı için yapılan harcamalara oğlunun düğün masraflarını da ekleyip belediyeyi zarara uğratma”, “Ev yapmak isteyen kişiye yanlış bilgi verip elindeki araziyi ucuza kapatmak ve aynı araziye kendisine ait ev yaptırmak” gibi iddialar da bulunuyordu. Ancak bu iddialar için yapılan inceleme sonucu, Bakanlık soruşturma izni vermedi. Civelek hakkında soruşturma izni verilen iddialar şöyle:

– Belediyeye ait arsanın ihalesinde, Emlak Vergisi Kanunu'na ve Devlet İhale Kanunu'na aykırı davranarak 1 milyon 49 bin zarara yol açılması.

– Sözleşmeli Personel E.P.K.'ya baskı yaparak, bu personelin maaşından her ay 400 TL kesip, Belediye şirket işçisi M.T.'nin hesabına havale ettirmek ve ödeme yapmayı reddeden sözleşmeli personeli işten atmak.

– Azdavay Sanayi Sitesi için çıkılan ihale, en düşük teklifi veren firmada kalmasına rağmen soyut bir sebeple ihaleyi iptal etmek ve ihaleyi başka firmaya vererek kamuyu zarara uğratmak.