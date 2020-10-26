SÖZCÜ ortaya çıkarmıştı! Şaibeli sınav iddiası TBMM gündeminde

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'nda, 80 sorudan 40'ının cevabı ‘A’ şıkkı çıktı. Adaylar duruma itiraz etti. Sınavın iptali için kampanya başlattı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. “80 sorunun yer aldığı kitapçıklardaki yanıtların yarısı ve fazlasının aynı şık olması tesadüf müdür, kuşkulara yol açan bu sınavı iptal edecek misiniz?” diye sordu.

ADAYLARIN MAĞDURİYETİ NASIL GİDERİLECEK?

14 bin 948 kişinin katıldığı sınavda 80 sorudan 40'ının doğru cevabının ‘A’ şıkkı olmasına dikkati çeken Ayhan Barut, Oktay ve Pakdemir’liye şu soruları sordu:

– Kurumunuzun böyle bir durumdan bilgisi var mıdır? Soruların yarısının cevabının aynı şık olması sadece bir tesadüf mü?

– Bu durumun sınavın sonucuna ve güvenilirliğine olan etkilerini ortadan kaldırmak için sınavı iptal etmeyi düşünüyor musunuz?

– Yaşanılan bu skandal ile ilgili adayların mağduriyetlerini gidermek için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?

– Bu durum hakkında araştırma yapıp sınava giren adaylar için bir adım atıp adaylara ilgili bir açıklama yapacak mısınız?