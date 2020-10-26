SÖZCÜ yazdı, 89 milyon liralık ödenek geldi! Tarım arazileri suya kavuşacak

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, kentte çeşitli nedenlerden dolayı yarım kalan ve atıl durumda olan sulama göletleri ve kanallarını tek tek tespit ederek, çiftçinin zor durumda olduğu ifade etti. Tahtasız’ın açıklamalarının SÖZCÜ’de yer alması üzerine harekete geçen bakanlık, yarım kalan veya atıl durumda olan gölet ve kanalların tamamlanması için Devlet Su İşleri’ne 89 milyon lira para gönderdi.

AKP’Lİ VEKİLLER AÇIKLADI

AKP Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız’la görüştüklerini açıklayarak, yarım kalan DSİ yatırımları için 89 milyon lira ödeneğin Çorum İl Müdürlüğü’ne gönderildiğini belirtti. Ortak açıklama yapan vekiller, projelerin tamamlanması halinde tarım arazilerinin büyük bir kısmının sulanacağını ifade etti.

HATIRLATMASAK BİR ŞEY YAPACAKLARI YOKTU

AKP’li vekiller yarım kalan projelerin kısa sürede tamamlanacağını açıklarken, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Temel atmışlar, bitirmemişler. Hatta ne durumda diye gidip bakmamışlar bile. Mesele temel atmak değil. Biz hatırlatmasak bunların hiçbir şey yapacağı yoktu. Bu yatırımlar yıllarca atıl durumda kalacak, çürüyecekti. Milletin parası heba, çiftçilerimiz de perişan olacaktı. Bu gelen ödeneğin de takipçisi olacağız” dedi.