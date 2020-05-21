Sözcü’nün haberinin ardından soruşturma başlatıldı

SÖZCÜ hayvanseverlerin sesi oldu, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Denizli'de dün sosyal medyada yer alan videoda, Denizli Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı personelinin bir pikapla toplanan köpek cesetlerini katı atık tesisi hafriyat alanına gelişi güzel atışının görüntüleri yer almıştı. SÖZCÜ'nün konuyu gündeme getirmesinden sonra büyükşehir belediyesi harekete geçti.

ÖZEL ŞİRKET ÇALIŞANLARINA SORUŞTURMA

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada görüntülerin yayınlanmasından sonra soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada; “Söz konusu görüntülerle ilgili kurumumuz tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bu konuda hizmet aldığımız özel şirket çalışanları ve tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecek ve en ağır şekilde cezai işlemler uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

USULSÜZ DEFİN İŞLEMİ

Ölen hayvanların Hayvanları Koruma Kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde defnedildiği hatırlatılarak; “Sosyal medyaya yansıyan usulsüz defin görüntüleri ile ilgili herhangi bir uygulamamız bulunmamaktadır” denildi.

Yazılı açıklamada ayrıca, 2 bin 500'den fazla sokak hayvanının sahiplendirdiği, binlerce sokak hayvanının ise barınma merkezinde tutulduğu hatırlatıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Diğer yandan Denizli Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Simge Aydoğan ve Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Bülent Gökçe, olay görüntülerin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Hayvanseverler CİMER'e de şikayette bulunacaklarını söyledi. Aydoğan ve Gökçe, “Sorumluların bir an önce bulunmasını istiyoruz “ dedi.

OSMAN ZOLAN HESAP VER!

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın hedefinde ise Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan vardı.

Karaca, ‘Osman Zolan hesap ver' diye seslendi, konunun takipçisi olacağını söyledi. Karaca yaptığı açıklamada; “Üyesi olduğum TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporundaki önerilerimiz acilen hayata geçsin diye mücadele ederken bu görüntüler, yaşanan bu vahşetin telafisi yok” diye konuştu.