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‘Sputnik’ çalışanlarının evinin önündeki protestoya soruşturma

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rusya merkezli uluslararası medya kuruluşu Sputnik'te çalışan üç gazetecinin evinin önünde protesto gösterisinde bulunulan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

11:10 -
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‘Sputnik’ çalışanlarının evinin önündeki protestoya soruşturma

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya semtinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir grup, Sputnik’in Ankara bürosunda çalışan üç gazetecinin evinin önünde toplandı. ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atan 7-8 kişilik grup, ofis olarak da kullanılan evin kapısında bir süre bekledikten sonra ayrıldı.

İhbar üzerine harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, protestoyu gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. (İHA)

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Ankara Çankaya Emniyet protesto Rusya
Son güncelleme: 11:27 01.03.2020
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