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Süleyman Soylu sel sularına düşmekten son anda kurtuldu!

Giresun'da meydana gelen sel felaketi için incelemeler yapmak üzere kente giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu suya düşmekten son anda kendisine eşlik kişiler kurtardı.

20:07 -
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Süleyman Soylu sel sularına düşmekten son anda kurtuldu!

6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin etkili olduğu Dereli ve Yağlıdere ilçelerinde inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağın ortasında akan sel suyunun kenarında dururken ayağı kayınca küçük bir kaza geçirdi.

Dereli ilçesinde meydana gelen olayda dengesini kaybeden Soylu’yu son anda yanında bulunan ve kendisine eşlik eden kişiler kollarından tutarak kurtardı. Bu anlar ise yerel bir haber sitesi tarafından (Ordu Haber Ajansı) kaydedildi.

İNCELEMELERİNE DEVAM ETTİ

Yanındakilerin desteğiyle suya düşmekten kurtulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra Dereli ilçesindeki incelemelerine devam etti. Soylu ayrıca bölgeyi helikopter ile havadan da inceledi.

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Son güncelleme: 20:13 23.08.2020
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