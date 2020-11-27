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Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Süper Loto’nun 51. çekiliş sonuçları belli oldu. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto’da büyük ikramiye için belirlenen şanslı numaralar "10-11-35-46-49-56” oldu.

Güncellenme: 03:14, 27/11/2020
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Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Büyük ikramiyesi 15 milyonu aşan Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanmak için 60 rakamın arasından çekilen şanslı altı sayıyı doğru tahmin etmek gerekiyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto’nun 26 Kasım tarihli 51. çekiliş sonuçları şu şekilde: 10-11-35-46-49-56

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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