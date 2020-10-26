Pandemi sebebiyle cezaevinden çıktılar, silah satışında yakalandılar

Operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Son zamanlarda kurusıkı silahlardan dönüştürülen gerçek tabancaların yoğun olarak ele geçirilmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, izlemeye aldıkları bir şüphelinin aracıyla bir kişiye silah götürdüğünü belirledi. Bunun üzerine şüphelinin bulunduğu araç TEM otoyolu Başakşehir mevkisinde durduruldu.

19 TABANCA

Araçtaki şüpheliler Abdurrahman K. (39) ve İrfan B.(30) gözaltına alındı. Yapılan aramada bagajda 13 tabanca ele geçirildi. Soruşturmanın devamında Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi'nde bir evde arama yapılınca 6 silah ve 173 mermi daha bulundu.

NAMLU VE SÜRGÜ

Organize polisinin ele geçirdiği silahların, kuru sıkıdan gerçek silaha dönüştürüldüğü öğrenildi. Silahların namlu ve sürgüsünün özel alaşımlı metallerle döktürüldüğü ve gerçek silahtan ayırt edilemediği belirtildi.

10 BİN LİRA SATIYORLARDI

Tabancaları 10 bin liraya sattığı öğrenilen, şüphelilerden Abdurrahman K.'nın suç örgütü kurmaktan, İrfan B.’nin ise uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde yattığı, pandemi sebebiyle izinli çıktıkları belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.