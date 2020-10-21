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Suriye’ye un, nohut ve mercimek hibe edeceğiz!

Geçen yıl 9.8 milyon ton buğday ithalatı yapan Türkiye, başta Suriye olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere un ve bakliyat hibesinde bulunacak. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin temin edeceği 100 bin ton un ile 10 bin ton yeşil mercimek ve nohudu AFAD ile Türk Kızılay'ı dağıtacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:58, 21/10/2020
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Suriye’ye un, nohut ve mercimek hibe edeceğiz!

Türkiye, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla, başta Suriye’de yaşayan sivil halk olmak üzere, ihtiyaç sahibi ülkelerde un ve bakliyat hibesinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’nin yayımlanan karara göre TMO, 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ile 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe etmekle görevlendirildi.

TMO’nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya Türk Kızılayı’na teslim edilecek. Teslim edilen erzağın nakliyesi ve dağıtımı AFAD tarafından koordine edilecek. Söz konusu dağıtım bedeli ise AFAD’ın ilgili ödeneklerinden karşılanacak.

HER GEÇEN GÜN ÜRETİM AZALIYOR

2018’de 22.6 milyon ton olan buğday üretimi de 2019’da 19 milyon tona düştü. 2020 hasadının ise 18.5 milyon ton olarak tamamlanacağı öngörülüyor. Kendi çiftçisine makarnalık buğdayda en fazla ton başı 1850 TL ödeyen AKP hükümeti, ABD ve Meksika çiftçisine son yapılan ithalatla ton başı 2 bin 350 TL ödemeyi kabul etti.

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Yayınlanma Tarihi:08:52,
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