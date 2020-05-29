Sürücü kursları ne zaman açılacak? Sürücü kursları açıldı mı?

Birkaç aydır kapalı olan işletmelerin büyük bir kısmı 1 Haziran’dan sonra hizmetlerine devam etmeye başlayacak. Dün yapılan bakanlar kurulu toplantısının ardından Erdoğan tarafından hangi işletmelerin açılacağı duyuruldu ve sürücü kurslarıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı.

SÜRÜCÜ KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Virüs sürecinde kapanan sürücü kursları 1 Haziran’dan itibaren yeniden eğitim vermeye başlayacak. Açıklamaya göre Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri, sürücü kursları 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.