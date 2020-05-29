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Sürücü kursları ne zaman açılacak? Sürücü kursları açıldı mı?

Dün Cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla corona virüsü önlemleri sonrasındaki normalleşme sürecinde açılacak işletmeler duyuruldu. Sürücü kursları da normalleşme sürecine dahil edildi ve açılacak işletmeler arasında yer alıyor. Peki sürücü kursları ne zaman açılacak?

11:20 -
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Sürücü kursları ne zaman açılacak? Sürücü kursları açıldı mı?

Birkaç aydır kapalı olan işletmelerin büyük bir kısmı 1 Haziran’dan sonra hizmetlerine devam etmeye başlayacak. Dün yapılan bakanlar kurulu toplantısının ardından Erdoğan tarafından hangi işletmelerin açılacağı duyuruldu ve sürücü kurslarıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı.

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SÜRÜCÜ KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Virüs sürecinde kapanan sürücü kursları 1 Haziran’dan itibaren yeniden eğitim vermeye başlayacak. Açıklamaya göre Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri, sürücü kursları 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

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Son güncelleme: 11:25 29.05.2020
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