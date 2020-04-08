Sürücülere kırmızı ışıkta corona paketi

Corona virüsü salgınının yayılımını ve yarattığı tehlikeleri en aza indirmek için tüm birimleri ile topyekun mücadele çalışması başlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kişisel hijyen konularında örnek olacak bir uygulamaya daha imza attı.

Virüse rağmen evden çıkmak zorunda kalan vatandaşların gün içinde hijyenlerini sağlayabilecekleri sağlık paketi Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dağıtılıyor.

5 GÜNDE 5 BİN SAĞLIK PAKETİ

Kentin farklı noktalarına konuşlanan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri içerisinde 1 adet sabun, 1 adet dezenfektan, 2 adet maske ve 1 adet de bilgilendirme broşürü içeren sağlık paketini kırmızı ışıkta duran araç sürücülerine ve yayalara dağıtıyor.

5 günde 5 bin sağlık paketi vatandaşlara ulaşacak 5 gün boyunca devam edecek olan uygulama kapsamında ekipler her gün farklı iki noktada sabahın erken saatlerinde dağıtım gerçekleştirecek.

Uygulama ile 5 günde 5 bin adet sağlık paketinin vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor. Virüse rağmen iş ve diğer zorunlu nedenlerle evden çıkmak zorunda kalan vatandaşlar dağıtılan sağlık paketleri için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.