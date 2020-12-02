Tablo ağırlaşıyor, mezar üzerine mezar kazılıyor

Bursa'da corona virüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar açıldı. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar mezarlıklarda yer bulmakta sıkıntı çektiklerini söylerken Hamitler Kent Mezarlığı’nda genişletme çalışmalarına başlanması da dikkat çekti.

“YOĞUN BAKIMLAR DOLU OLUNCA ANNEMİ ACİLDE YATIRMIŞLAR”

Kendisi karantinadayken annesini corona virüsü nedeniyle kaybeden Münevver Şenkan (59), mezarlıkta yaşanan tüm olumsuzluklara isyan etti. Şenkan, şöyle konuştu:

*Annemi yoğun bakımlar dolu olduğu gerekçesiyle acilde yatırmışlar. Ve bir buçuk gün sonra vefat haberi geldi. Hiç birimize ulaşılmadı.

*Arkadaş, yoğun bakımın doluysa bana bir alo de, ben de özel bir hastane baksaydım ama demediler. Özel hastane ara, bul oraya yatır. Bu duyarsızlık nedir, anlamıyorum. Bir de bizim milletimiz duyarsız.

*Ehli keyfi insanlar. Birbirlerine kahve içmeye gidiliyor. Arkadaş evinde kahvem mi yok. Hiç birine hakkımı helal etmiyorum. Biz kapı dışına çıkmayan bir aileyiz. Bakın anneciğimi toprağa verdim.

“VERİLERİN GERÇEK OLDUĞUNA İNANMIYORUM”

Yetkililerin gerçekleri söylemediğini, corona ile ilgili vaka verilerinin de gerçek dışı olduğuna inandığını söyleyen Arzu Çelebi de, “Hamitler Mezarlığı'ndaki mezar yoğunluğuna bir bakın, herşey belli. Ölen sayısı çok fazla. Babam 9’uncu ayda vefat etti. Babamdan sonra inanılmaz derecede bir artış olmuş. Tedbirler hiç yeterli değil. Mezarlığa gelirken 65 yaş üstü insanların dışarıda olduğunu gördüm. Bunun kısmi değil de genel bir kapatmaya gidilmesi şart. Yoksa salgının yayılmasına engel olamayacaklar” şeklinde konuştu.

“7 SIRA GELMİŞ DİĞER YERLERDE DE MEZARLAR AÇILMIŞ”

Hamitler Kent Mezarlığı’ndaki genişletme çalışmalarına dikkat çeken bir başka vatandaş da, “Babamın vefatından sonra 7 sıra gelmiş. Diğer bölgelere de mezarlar açılmış. İnanılmaz derece de yoğunluk var. Artış da devam etmekte. Sayı açıklanan orana göre daha fazla. Son 1 ay içinde çoğu yerler boştu ve dolmaya başladı” dedi.

SON BİR GÜNDE 53 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin günlük olarak raporladığı kentteki toplam ölüm sayısı sadece son bir günde 53 olarak kayda geçti. Kentte 1-30 Kasım 2019'daki vefat sayısı bin 320 iken, 1-30 Kasım 2020'deki vefat sayısı 2 bin 993'e ulaşmış durumda. Yani Bursa’da geçen yılın aynı dönemine göre ölüm sayısı tam bin 673 kişi arttı.

“COVID DEĞİLSE BU KADAR ÖLÜM NİYE?”

Bursa’da Kasım ayında fazladan ölümleri hesapladıklarını söyleyen Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan, şunları söyledi;

*2016-2019 dönemi 4 yılın Kasım ayları ortalama ölüm sayısı bin 320 olduğunu görüyoruz. 2020 yılı 30 Kasım itibariyle bu rakam 2 bin 993’e çıkmış. Fazladan bin 600 ölüm var.

*Bu ölümlerin hepsi Covid-19’dan mıdır. Bilimsel olarak bunu söylemek güç ancak, Bursa’da ölümlerde çok ciddi fark var. İkiye katlanmış durumda. Bu aradaki fark ne oldu da bu kadar arttı.

*Hepsi Covid-19’dan değil deniyor. Peki neden? Hava kirliliği de azaldı. Yani bunların hepsi kalp hastası mı oldu birdenbire. Deniliyor ki, hastane kaynaklı bulaşıcı hastalıktan.

*Gerçekten böyle hastane kaynaklı bulaşıcı bir hastalık varsa ben çok merak ediyorum. 1600 kişiyi öldürüyor. Bizim bundan haberimiz yok demek ki. Varsa başka bir enfeksiyon açıklasınlar.

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