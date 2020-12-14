Tablodaki mucizevi değişim nasıl oldu?

Latif SANSÜR Kemal ATLAN

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı turkuaz tabloda cuma ve cumartesi günleri iyileşen hasta sayısındaki fark sosyal medyada günün konusu oldu. Cuma günü açıklanan tablodaki iyileşen toplam hasta sayısı 458 bin 109 iken, cumartesi bu sayı aniden 1 milyon 581 bin 565'e çıktı. Günlük iyileşen hasta sayısı hiçbir zaman 6 bini bulmazken, 12 Aralık'ta 20 binin üzerinde iyileşen hasta sayısı açıklandı.

TTB Covid İzleme Kurulu üyesi Prof. Kayıhan Pala, tablodaki değişimi üzüntü verici olarak değerlendirdi. Pala “Tablonun pandeminin başlangıcından bu yana güvenilir olmaktan çıkaran yaklaşımları ülkemiz adına üzüntü verici. Bu tablodan yola çıkarak haftalık analiz ve değerlendirme yapmak olanaksız” dedi.

CHP 26. dönem Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil de tablodaki değişimi “Mucizevi fark” olarak değerlendirdi. İrgil şöyle konuştu: “Samimiyetle bir bilim insanı, doktor olarak merak ediyorum. 11 Aralık'ta toplam iyileşen 458 bin iken, 12 Aralık'ta 1 milyon 581 bin oldu. Günlük iyileşen 5 bin 516 kişi iken bir gün sonra 20 bin 191 olmuş. Bu mucizevi farkın nedeni nedir? Ayrıca böyle büyük ve keskin sayısal değişimler için bir açıklama yapılmadığı zaman toplumda güvensizlik oluşuyor. Bir olasılık da; sağlık politikası açısından uluslararası gereklilik olabilir. Tablodaki değişim açıklanmalı.”

İpin ucunu kaçırdılar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Gaye Usluer de ipin ucunun kaçtığını söyledi. Turkuaz tablonun bilim çevreleri ve vatandaşın gözünde hükmünün kalmadığını belirten Usluer şöyle konuştu: “İki gün önce toplam hasta sayısı 1 milyon 780 bin açıklanırken, aynı gün iyileşen hasta sayısı 450 bin açıklandı. Demek ki Türkiye'de o sırada 1 milyon 250 bin insan hasta idi. Bundan sonra hangi tabloyu çıkartırlarsa çıkartsınlar, bizim gözümüzde hükmü yok, vatandaşın gözünde de hükmü yok.