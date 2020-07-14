Taciz davasında taraflar birbirine girdi!

Mersin'de 55 yaşındaki babaları S.D tarafından cinsel istismara uğrakları iddiasıyla şikâyetçi olan yaşları 28 ile 34 arasında değişen 3 kız kardeşle ilgili davanın ilk duruşması Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Duruşmaya Covid-19 nedeniyle sınırlı sayıda izleyici alındı. Duruşma öncesi adliye koridorlarında her iki tarafın yakınları tarafından yoğun bir kalabalık toplandı.

İç içe bekleyen kalabalıktakilerin bir birlerine karşı sözlü sataşmaları nedeniyle ortalık bir anda karıştı. Kadınlarında karıştığı kavgada taraflar yaka paça birbirlerine girdi.

Cep telefonunun da saldırı amaçlı kullanıldığı kavgayı polisler güçlükle ayırdı. Polis tarafları adliye dışına çıkardı. Cep telefonu ile saldıra uğrayan bir kişinin yaralandığı kavgada polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

“ÖZ BABANIN İSTİSMARI NEDENİYLE HAYATLARI KARARMIŞ”

Öte yandan duruşma öncesi adliye önünde Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, CHP Genel Başkan Yardımcı Gökçe Gökçen ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Mağdur kızların avukatı Semra Kabasakal, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün Mersin Adliyesinde 3 kız kardeşin acı bir hikâyesi var. Yıllarca öz babaların tacizine istismarına uğramış ancak nereye başvurmuşsa sonuç alamamış…3 kız kardeş birbirinden habersiz bu tacizlerin yıllarca sürdüğünü ve başkalarına da taciz yapıldığını öğrendiklerinde hukuk mücadelesine başladılar.

* Biz UCİM olarak onları dinledik. Dosyalarına baktık. Evlenmişler çocuk sahibi olmuşlar ama yaşamları acı içinde devam ediyor. Anne olmuşlar ama çocuklarını emzirememişler. İşte bu nedenle biz UCİM olarak çocuklarımızın yanında olmak zorundayız.

“UMARIZ ADALET TECELLİ EDER”

CHP Genel Başkan Yardımcı Gökçe Gökçen ise “Kamuoyunda 3 kardeşler davası olarak bilinen ve uzun yıllar süren istismarın sonunda ortaya çıkması ile başlayan hukuk davasını takip etmek için burada olduklarını söyledi.

Gökçen, “Maalesef çocuklarımız ülkemizde güvende değil. Sağlıklı ve mutlu ailelerde büyüyemiyor. Çocuklar aile içinde istismara uğruyor ve seslerini çıkaramıyorlar. Bu büyük travmayı yaşarken bir taraftan da hukuk mücadelesi veriyorlar. Aylardır süren bu davada sanık nasıl olduğunu anlayamadığımız bir şekilde ellerini kollarını sallayarak dışarıda geziyor. Umarız bu duruşmada adalet tecelli eder” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ÇOCUK BABASINA İFTİRA ETMEZ”

UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise Türkiye’nin her yerinde davalara gittiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

* Dünyanın en aşağılık suçu çocuklara yapılan istismar ve insanın kendi evlatlarına yaptığı istismardır. 3 tane kızımız yıllarca sözde öz babalarından istismar gördüler ve bugün 2’si evli olmalarına rağmen halen o travmaları atlatamadılar.

* Bu kişinin toplumdan tecrit edilmeleri için mahkeme kapılarına geldiler. Biz bu şahsın tutuklanmasını istiyoruz. Mahkeme heyetlerine şunu söylüyoruz istismarın delili fazla olmaz.

* İstismarda çocukların ifadelerini göz önüne alın. Hiçbir çocuk babasını iftira etmez. Hiçbir çocuk babamla bunları yaşadım diye iftira edemez.