Tacizci hoca hakim karşısında: Ben onu taciz etmedim, o beni taciz etti

İstanbul'da bir kadını soyarak bedenine Arapça yazılar yazdığı görüntüleri ortaya çıkan ‘cinci hoca’ olarak bilinen Burhan Dalğali, “Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklanmıştı.

7 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen Dalğali’nin yargılamasına devam edildi. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Burhan Dalğali, duruşmaya SEGBİS ile bağlanarak katıldı. Müşteki Ebubekir B. ve sanık avukatı duruşmada hazır bulunurken, müşteki Sema Nur B., duruşmaya katılmadı.

“NASİHATTE BULUNDUM”

Duruşmaya SEGBİS’le katılan Dalğali, emniyet ve savcılıktaki ifadelerini kabul etmeyerek “Umut Albayrak başka birinin karısına mesaj atıyormuş eşi de bu durumu yakalamış, tartışmışlar. Bana ‘gel barıştır' dediler. Ben de gittim, nasihatte bulundum. Barışma oldu. Ebubekir de oradaydı, onu orada gördüm. Umut'un evindeki bir kişi bana ‘al sana 300 lira hediye edelim' dedi. İstemedim, ısrar etti. Ebubekir'den para almadım, nikahlarını da kıymadım. Bana iftira atıyorlar. Hiçbir hoca nikah kıysa bile 3200 TL para almaz” dedi.

“KADIN BENİ TACİZ ETTİ”

Tutuklu sanık Dalğali, ortaya çıkan taciz görüntüleriyle ilgili ise kadını taciz etmediğini, aksine kadının kendisini taciz ettiğini ileri sürerek “Bana çay içirdiler. Başım döndü. Beni kadınla bir odaya koydular. Beni kamera görüntüsüne aldılar. Görüntülerde benim kadını taciz etmediğim, onun beni taciz ettiği görülmektedir. O anda korktuğum ve beni öldüreceklerini düşündüğüm için bir şey yapamadım” diye konuştu.

“TOPLAM 3200 TL PARA VERDİM”

Müşteki Ebubekir B. ise verdiği ifadede, “Benden bin lira eşimden de bin lira istedi. Güldüğüm için kızarak eşimle benden 600'er lira daha istedi. toplam 3200 TL para verdim” dedi. Sanığın kardeşi tarafından ölüm tehdidi aldığını iddia eden Ebubekir B., “Sanığın kardeşi beni aradı. İfademi geri çekmemi isteyerek seni aileni doğmuş doğacak olan çocuklarını kurşuna dizerim dedi” diye konuştu.

Mahkeme heyeti ‘tanıkların dinlenmesi’ için davayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da cinci hoca olarak bilinen Burhan Dalğali, eşi ile sorunlar yaşadığı için kendisine giden Sema Nur B.'yi taciz ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Eşi ile sorunlar yaşadığı, bir tartışma üzerine eşine 3 defa “boş ol” dediği belirtilerek, Ebubekir Baran’ın “dini nikah tazelemek” için tutuklu sanık Burhan Dalğali’yi evine çağırdığı belirtilen iddianamede, 5 Eylül'de zanlı Dalğali’nın müştekilerin evine giderek, “Böyle nikah düşmez. Siz tövbe edin. Sizin nikahınız düşmedi” diye konuştuğu, sanığın nasihat ve telkinleri karşılığında müştekilerin her birinden bin 600 lira, toplamda 3 bin 200 lira aldığı iddia edildi.

“BOŞ ODA VAR MI?”

Dalğali’nin Ebubekir B’ye “Ayrı odanız var mı? Eşinle baş başa görüşmemiz lazım” dediği ifade edilen iddianamede, müştekilerin ayrı odalarının olmadığını söylemesi üzerine sanık Dalğali’nin çiftin evinden ayrıldığı belirtilmişti.

İLAHİYATÇI ÖĞRETMEN EL ENSARİ

İddianamede, sanık Dalğali’nin imam hatip lisesi mezunu olduğunu belirterek kendini çevreye bu şekilde tanıttığı ayrıca, sosyal medya profilinde isminin altında ‘İlahiyatçı Öğretmen El Ensari’ cümlesini ekleyerek çevresinde kendisine itibar edilmesi için bir takım dini kisveleri kullandığı kaydedildi.

PARAYI MAHALLEDE DAĞITTIĞINI SÖYLEDİ

Dalğali’nin suçlamaları reddederek, kimseden para istemediğini, müşteki ve mağdurun kendi rızasıyla verdiği parayı mahallede dağıttığını savunduğu iddianamede, zanlı hakkında “dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık” ve “Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet” suçlarından toplam 2 yıldan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Fahrettin Öztürk / SÖZCÜ