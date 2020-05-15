Takside gasp dehşeti… Yakalandı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde taksi şoförünü durduran yüzünde corona virüsü salgını nedeniyle kullanılan maske bulunan bir kişi arka koltuğa oturarak gitmek istediği yeri söyledikten sonra cebinden bıçak çıkardı. Taksi şoförünün boynuna bıçağı dayayan kimliği belirlenemeyen soyguncu tüm paraları istedi. Taksi şoförüne aracı durdurtan gaspçı paraları da alarak uzaklaştı.

Polis, araçtaki kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen gasp sonrası inceleme başlattı. Çok sayıda sabıkası bulunan Muhammet M. gözaltına alındı. Muhammet M. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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