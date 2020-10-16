Taksim Meydanı’nın kaderini İstanbul halkı belirleyecek! Oylama pazartesi başlıyor

Taksim Meydanı ziyaretçileriyle, yerlisiyle, turistiyle ve çehresiyle aslında İstanbul’un özeti olduğu gibi Türkiye’nin de özeti. Meydan; ‘yeni-eski Türkiye’yi, özlenen İstanbul’u ve mevcut kaotik ahvali de anlatıyor. Tarihi meydanı yenilemek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da seçim vaatlerinden biriydi.

Projede artık son perdeye gelindi. İstanbul halkı üç proje arasından seçimini yapacak ve Taksim Meydanı yeni çehresine kavuşacak.

11 Haziran 2019’da “Bütüncül bakış açısıyla, 16 milyonun inancı ve gayreti ile herkes için; kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler için İstanbul yaşanabilir bir kent haline gelecek” diyen İmamoğlu, 12 Şubat 2020’de ise “Taksim'den başlayarak sırasıyla Bakırköy, Üsküdar-Salacak-Harem kıyı bandı ve Kadıköy meydanlarında, yarışma yöntemi ile her türlü tasarımın niteliğini arttırmayı hedefliyoruz” demişti.

Yani Türkiye’nin ikonik meydanları arasında muhtemelen en ünlüsü ve sosyokültürel olarak belki de en önemlisi olan Taksim Meydanı’nın geleceğini İstanbul belirleyecekti.

19 EKİMDE OYLAMA BAŞLIYOR

İstanbul halkının oy kullanabileceği bir tasarım yarışmasıyla meydan projeleri arasında halkın seçtiği bir projenin hayata geçmesi planlandı ve bu plan da uygulandı. 2 Mart 2020'de ilan edilen Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve çevresini de (yaklaşık 160 bin m2) kapsayan yarışma, uluslararası ve iki kademeli olarak düzenlendi. Yarışmada son düzlüğe girildi. Tüm projeler arasından finale üç proje kaldı. Sıra, 19 Ekim’de başlayacak olan halk oylamasında.

ʻʻ Önümüzde bizleri bekleyen, muazzam bir tasarım odaklı demokrasi şenliği var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Şerif Süveydan’ın liderliğindeki 15 no’lu proje, Bünyamin Derman’ın liderliğindeki 16 no’lu proje ve Kutlu İnanç Bal’ın liderliğindeki 19 no’lu proje arasından kazananı halk belirleyecek.

İşte oylanacak projeler:

16 NOLU Bünyamin Derman ve ekibine ait proje

15 NOLU Şerif Süveydan ve ekibine ait proje

19 NOLU Kutlu İnanç Bal ve ekibine ait proje



SİZCE HANGİSİ?

Taksim Meydanı'nın kaderini İstanbul halkı belirleyecek… Sizce hangi proje Taksim’e yakışır? https://t.co/NVcaT9gfHg — Sözcü (@gazetesozcu) October 16, 2020

İMAMOĞLU: TAKSİM KENTSEL TASARIM FACİALARINA MAHKUM EDİLDİ

1 Ekim’de oylamaya sunulacak üç projenin açıklandığı online basın toplantısında “Taksim, kentsel tasarım facialarına mahkum edildi. En çok da meydanları demokrasi ve özgürlük alanı olarak görmeyen anlayıştan etkilendi” diyen İmamoğlu, “Önümüzde bizleri bekleyen, muazzam bir tasarım odaklı demokrasi şenliği var. Türkiye'de ilk defa denenen bu yöntemle, kamusal mekanları hemşehrilerimizle birlikte, onların beklentilerine en iyi cevap verebilecek tasarımlarla yeniden şekillendirmek, toplumumuzun layık olduğu nitelik seviyesine hep birlikte ulaştırmak istiyoruz” dedi.

NASIL OY VERİLECEK? 19 Ekim'de eşdeğer ödüllerin sergilerinin meydanlarda açılmasıyla birlikte, istanbulsenin.org web sitesinde ve meydanlarda halk oylaması başlayacak. Taksim Meydanı'nın yanı sıra Bakırköy ve Üsküdar meydanları için de oy kullanılabilecek. 20 Ekim'de Taksim, 21 Ekim'de Bakırköy ve 22 Ekim'de Salacak yarışmalarında eşdeğer ödül kazanan projeleri hazırlayan ekipler, halktan gelen soruları cevaplayacak. Vatandaşların kimlik numaraları ile yapacakları oylamanın oy güvenliği İstanbul Kent Konseyi tarafından sağlanacak. 12 Kasım'a kadar devam edecek oylamanın ardından kazanan projeler 16 Kasım haftasında kamuoyu ile paylaşılacak.

Yarışma süreci şu şekilde işledi: