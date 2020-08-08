Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Taksim’de dikkat çeken görüntü: Vatandaşlar fotoğrafını çekti

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda uyuyan evsiz kadının yanında sırtüstü yatarak ilginç halde uyuyan sokak köpeği vatandaşların ilgi odağı oldu.

12:07 -
Haberler Gündem

Uzun yıllardır Taksim Meydanı’nda olan evsiz bir kadın çevresindeki sokak köpekleri ile dikkat çekiyor.

FOTO: DHA

Adeta kendini sokak köpeklerine adayan kadın köpeklerin beslenme ve bakımları ile ilgileniyor.

Çevredeki köpekleri besledikten sonra yorgun düşen ve kaldırımda uyuyan kadını yıllardır beslediği bir sokak köpeği yalnız bırakmadı.

FOTO: DHA

Kaldırımda uyuyan kadının yanına yatarak uyuyan ve adeta sadakat gösteren sokak köpeği vatandaşların ilgisini çekti.

Köpeğin ilginç şekilde sırtüstü yattığını gören kişiler cep telefonları ile fotoğraf çekti. (DHA)

 

İLGİLİ HABERTaksim'de maskeler çeneye düştüTaksim'de maskeler çeneye düştü

 

Kadın Taksim
Son güncelleme: 12:39 08.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more