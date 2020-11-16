‘Yarım kalan hastanenin parası nereye gitti?’

Kayseri'nin Develi ilçesinde yapımı bir türlü tamamlanamayan Develi Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunan CHP heyeti ilginç bir manzara ile karşı karşıya kaldı. Yüklenici firmanın işi bıraktığı Kayseri Develi Devlet Hastanesi inşaatında alt yükleniciler de bir bir işi bırakıyor.

“900 BİN LİRA ALACAĞIMIZ VAR”

Develi Devlet Hastanesi'nin inşaatında asma tavan işlerini yapan alt yüklenici firma sorumlusu ile karşılaşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve beraberindeki bir grup CHP'li, inşaatın durumuyla ilgili sordukları soru karşısında aldıkları yanıtla şok oldular. Artık malzeme getirmeyeceğini belirten yüklenici firma sorumlusu “Bize, ‘Artık malzeme getirmeyin' dediler. Zaten içeride 900 bin lira alacağımız var. Bizim de 400 bin lira malzeme aldığımız yerlere borcumuz var. Bunun karşılığında sıralı çekler yazdık. Paramızı alamadığımız için çeklerimiz yazılmasın diye önce kendi evimi, sonra oğlumun evini ipotek edip, kredi çektim. Bundan önceki çeklerimi ödedim. Ama bundan sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

“PARANIN NEREYE HARCANDIĞI BİLİNMİYOR”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP ‘li Arık, Ağustos ayında bitirileceği belirtilen Develi Devlet Hastanesi'nde söz verilen tarihin üzerinden yaklaşık 3,5 ay gibi bir zaman geçmesine rağmen hastanenin açılmadığını ifade ederek, şunları söyledi: “Hastanenin Ağustos ayında bitirileceği sözü verilmişti. AKP Milletvekili Sayın İsmail Tamer hastanenin Ağustos ayında açılacağını ilk ameliyatı da kendisinin yapacağını söylemişti.

Ağustos geçti, Eylül geçti, Ekim geçti, Kasım'ın ortasına geldik ama hala hastane açılmadı. Görülen o ki, daha da uzunca bir süre açılmayacak. Biz Develi halkının haklarını savunmak için buradayız. Asma tavan işlerini yapan ağabey ile konuştuk, ‘Artık malzeme getirmeyin, bu halde bırakın gidin' demişler. Para bitmiş, paranın nereye harcandığı bilinmiyor. Seçim döneminde bahsedilen zengin ortak gelmiş, Develilinin cebindeki alıp gitmiş, Develi bunu hak etmiyor”