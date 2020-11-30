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Tanklarla gelseler de izin vermeyeceğiz

Rize Fındıklı’da Millet Bahçesi’nin adını “100’üncü Yıl Atatürk Parkı” diye değiştirdikleri gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Başkan Çervatoğlu, “Tabelayı indirmeyiz. Zor kullanırlarsa direniriz” dedi.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 02:31, 30/11/2020
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Tanklarla gelseler de izin vermeyeceğiz

Rize'nin Fındıklı İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Millet Bahçesi Parkı'nın adını Meclis kararıyla “100'üncü Yıl Atatürk Parkı”, parktaki Millet Kıraathanesi'nin adını da “Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi” olarak değiştirdi. Ancak Kaymakam isim değişikliği kararını onaylamadı. İsim değişikliğini bir kez daha Meclis'ten geçiren Başkan Çervatoğlu parkın girişinde bulunan tabelayı da yeniledi. İçişleri Bakanlığı müfettişleri, tabela için 7 bin 864 lira harcandığını ve bu yolla kamu zararı oluştuğunu iddia etti. Çervatoğlu ve CHP'li Meclis üyeleri Aziz Köroğlu, Muhsin Şentürk, Aynur Yılmaz, Enez Zeki Öztopal, Gültekin Zen, Hasan Aydınoğlu ve Ali Fikri Saatçi hakkında soruşturma izni verildi.

Fındıklı Belediyesi Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu

KARARI HALK VERDİ

Tabelanın kaldırılma girişiminin karşısında olacaklarını belirten Çervatoğlu, “Tanklarla da gelseler izin vermeyeceğiz” dedi. “Hak verilmez, alınır” ifadesini kullanan Çervatoğlu, şunları söyledi:

“Biz oraya Atatürk adını millet iradesiyle koyduk. Belediye sınırları içinde yıkma, sökme, tabela takıp indirme gibi işler belediye aittir. Yok eğer zor kullanarak yapacaklarsa biz direneceğiz. Buna sadece ben değil Fındıklı halkı izin vermez. Hukuk varsa böyle bir yol izlemezler. Atatürk adının tartışılmasına izin vermeyiz. Beni tutuklasalar da geri adım atmayacağız. Bu kararı Fındıklı halkı verdi. Halkın kararının üstünde başka bir karar kabul etmiyoruz.”

Atatürk CHP İçişleri Bakanlığı Meclis Rize Sanat
Yayınlanma Tarihi:06:00,
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