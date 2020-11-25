Tarihi eser operasyonu: Emniyet bahçesi açık hava müzesine döndü

Operasyon, İstanbul kaçakçılık polisince gerçekleştirildi. Beykoz'da bir adreste tarihi eser depolandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenlendi. Baskında; Bizans, Roma, Helenistik, Osmanlı dönemlerine ait 658 eser ele geçirildi.

FARKLI ESERLER

Eserler arasında, göz yaşı şişeleri, heykel ve sütun başları, mızrak uçları, Hristiyanlık dönemine ait ikonalar, mozaikler ile cami ve müzelerden çalındığı değerlendirilen kilimler, taşınması yasak olan tavan figürleri ve ahşap kapı parçaları yer aldı.

TİMSAH BAŞI

Adreste ayrıca, bir gemi batığından çıkarıldığı değerlendirilen bir anfora, uluslararası sözleşmeler kapsamında bulundurulması yasaklanmış, timsah başı ve bazı fosiller bulunduğu da belirtildi.

KOLEKSİYONER BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Olayla ilgili yakalanan şüphelinin koleksiyoner belgesi bulunduğu ancak 2019'da iptal edildiği belirtildi. Şüphelinin eserleri Anadolu'nun farklı noktalarından toplattığı öne sürüldü. Eserler arasında koleksiyonerlerin bulundurması yasak ürünlerin olduğu da öğrenildi.

MÜZELERE TESLİM EDİLECEK

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin savcılık kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü, ele geçirilen eserlerin eksper raporu sonrasında dönemlerine göre müzelere teslim edileceği belirtildi.