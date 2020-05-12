‘Taşıyıcı anne’ diye ithal edilen sığırlar kasaplık et oldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, damızlık ihtiyacının karşılanması için Embriyo Transferi Projesi kapsamında yurt dışından

ithal edilen sığırların, projenin başarısız olması üzerine kesime gönderildiğini açıkladı.

ET VE SÜT KURUMU’NDA KESTİLER

Genç Çiftçi Projesi kapsamında besilik statüde ithal edilen etçi sığırların TİGEM tarafından yürütülen Embriyo Transferi Projesi kapsamında taşıyıcı anne olarak kullanıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

“Ancak ülkemizde araştırma aşamasında ve çok yaygın olmayan projede istenilen başarının elde edilememesi üzerine, TİGEM kararıyla, zaten besilik statüde ithal edilen etçi sığırların kesime gönderilmesi ve projenin sonlandırılması kararı alınmıştır. Söz konusu ithal etçi sığırlar kesime gönderilerek Bakanlığımız İlgili kuruluşu Et ve Süt Kurumu’nda normal kesim yaptırılmıştır.”