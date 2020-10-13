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TBMM Başkanı Şentop’tan Enis Berberoğlu açıklaması

Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığına rağmen ceza almasını ve cezaevinde tutulmasını hak ihlali saymasıyla ilgili değerlendirmede bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Berberoğlu'nun tekrar milletvekilliği için kesin hüküm ortadan kalmadı, kalkana kadar karar veremeyiz" dedi

12:39 -
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TBMM Başkanı Şentop’tan Enis Berberoğlu açıklaması

Anayasa Mahkemesi (AYM), 4 Haziran 2018 genel seçiminde CHP İstanbul Milletvekili olan Enis Berberoğlu’nun Anayasa’dan kaynaklanan dokunulmazlığına rağmen ceza almasını ve cezaevinde tutulmasını ihlal sayarak, bu hak ihlalinin tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını istedi.

“KESİN HÜKÜM ORTADAN KALKMADI”

Kararın ardından CHP'li siyasetçiler ve hukukçular ‘Enis Berberoğlu TBMM'ye dönsün, hakları iade edilsin' çağrısında bulundu. Bu çağrıyı değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop “Berberoğlu’nun tekrar milletvekilliği için kesin hüküm ortadan kalmadı, kalkana kadar karar veremeyiz” dedi.

“TÜRKİYE’DE SEÇİM BUNDAN SONRA ZAMANINDA YAPILIR”

Erken seçim tartışmaları ile ilgili de konuşan TBMM Başkan Şentop: “Erken seçim kararı almanın çok çok zor olduğu kanaatindeyim. Erken seçim konusu, önceki sistemin bazı kötü alışkanlıklarıdır. Bu sistemde bu anlamda bir adım atabilmek zorlaştırılmıştır. Bu sistemin bir özelliğidir bu. Türkiye'de bundan sonra seçim zamanında yapılır” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 13:01 13.10.2020
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