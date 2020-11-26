Tekel bayileri isyan etti: Salgın bahane, dertleri alkol karşıtlığı

Büyük bir hızla tırmanışa geçen corona vaka sayısıyla birlikte daha sert kısıtlama uygulama tartışmaları da başladı. Tekel bayi işletmecileri 22.00 olan satış saatlerinin 20.00’a çekilmesine tepki göstererek, yapılanın yaşam tarzına müdahale olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki tekel bayileri pandemide ne gibi sıkıntılar yaşadı, son gelen kısıtlamalar hakkında ne düşünüyor? İşte tekel esnafının sıkıntıları…

YASAĞIN BAŞLAMASINA YARIM SAAT KALA ALIŞVERİŞE GELİYORLAR

Hasan Teke (Antalya): Şu anda herkes kaderiyle baş başa bırakılmış durumda. Bizler de ne yapacağımız şaşırmış durumdayız. Hırsız-polis oynuyoruz burada. Vergimizi veriyoruz, kiramızı ödüyoruz ama karşılığında hiçbir şey görmüyoruz. Kazanmamız gereken parayı kazanamıyoruz. Vatandaşlarımızda da hata var. Yasak olmayan saatlerde alışverişe gelmiyor, yasağa yarım saat kala alışverişe geliyorlar. Bu işin çözümü bu yanlışın bir an önce terk edilmesidir.

CİROMUZ YARI YARIYA DÜŞMÜŞTÜ, ONUN DA YARISI GİTTİ

Ali Aslan (Antalya): Dükkanımı sabah 10’da açıyorum. Saat 09.00’da virüs var, 10.00’dan sonra yok. Alkol satmayan yerlerde virüs yok, alkol satan yerlerde virüs var bir intiba oluştu. Restoran ve kafeler paket servis yapabiliyor ama biz yapamıyoruz. Pandemiden önce yaptığımız ciro yarı yarıya düştü. Şimdi bir de saat yasağı koydular, yarının yarısı da gitti. Vermiş oldukları krediyi nasıl ödeyeceğimizi bilemiyoruz. Hükümetin almış olduğu yanlış karar doğrultusunda batmaya doğru gidiyoruz. En azından paket servise izin versinler.

35 YILDIR İLK KEZ KİRAMI ÖDEYEMEDİM

Ceyhan Çobanoğlu (Denizli): İşlerimiz çok kötü. Akşam 20.00 sınırlaması getirildi ama zaten müşterimiz yoktu. İnsanlar o saatte evlerine gidiyor. Artık eskisi gibi değil. Esnafın ayakta kalmasını sağlayacak adımlar beklerken tam tersi oluyor. 35 yıldır ilk kez dükkan kirasını ödeyemez duruma geldim. Altı aydır kira veremeyince tahliye kararı geldi. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız.

ʻʻ Sadece alkollü içki satan işletmelerin saat 20.00'de hizmetine son vermesi corona virüsü salgınıyla mücadeleden ziyade hükûmetin yaşam tarzına müdahalesi olarak mı görülmelidir? Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş

İKİ KASA BİRA SATSAM MUTLU OLUYORUM

Mustafa Semerci (Denizli): Daha önce 22.00’dan sonra alkol satışı yasaklanmıştı. Şimdi de bunu saat 20.00’ye çektiler. İnsanlar sabahın köründe kalkıp alkol almaz. Alkol satışı genellikle akşam saatlerinde olur. Vergi yüksek, sık sık da zam geliyor. İnsanlar sahte içkiye yöneliyor. Corona virüsü salgını döneminde yüzde 60 müşteri kaybettik. Eskiden dolaplar boşalırdı. Şimdi iki kasa bira sattığımda mutlu oluyorum.

SAAT 22.00’A ÇEKSELER BARİ

Levent Gültekin (Elazığ): Zaten ekonomik kriz yaşıyorduk. 20.00’dan sonra içki satışının yasak olması bizi daha da sıkıntıya soktu. En azından tekrar saat 22.00’a çekseler. Hem bizim kazancımız biraz düzelir hem de müşteriler bu kuralara uymakta zorluk çekmez.

BU YASAK ALKOL KARŞITLIĞINDAN KAYNAKLANIYOR

İdris Çoban (Elazığ): ‘Kuruyemiş’ yazan yer saat 20.00’dan sonra açabiliyor ama hem kuruyemiş hem alkol satışı yapıyorsa açamıyor. Alkol satan esnafı eziyorlar. Bu hükümet gitmediği sürece biz ne konuşsak boş. Bu yasak alkol karşıtlığından kaynaklanıyor.

Fevzi Çatal (Aydın): Pandemi döneminde en çok ciro kaybı yaşayanlar tekel bayileri. Kısıtlamada adaletsizce davranılıyor. Sokaklarda insan yok, vaka sayıları arttıkça insanlar dışarı çıkmıyor. Geçen yıla göre yüzde 30-40 kaybımız var.

HER YER AÇIK, TEKEL BAYİLERİ KAPALI

Yusuf Uluağaç (Aydın): Akşam 20.00’dan sonrasını anlayabiliyorum ama sabah 10’dan önce açılmamasına bir anlam veremiyorum. Sabah 10.00’dan önce her yer açık, tekel bayileri kapalı. Halkın yüzde 90’ı bu yasakların alkol satan işletmelere yönelik olduğunu düşünüyor.

Mustafa Üzülmez (Aydın): İki üç hafta tamamen sokağa çıkma yasaklansın, böylece herkes korunsun. Pandemi döneminde zaten satışlarımız etkilenmişti bir de bu kısıtlamalarla daha da düştü.

İsmail AKIN Evren DEMİRDAŞ Latif SANSÜR Selami AYDIN

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