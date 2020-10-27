Tepki toplayan Trabzon paylaşımına ihraç süreci başladı

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, pazar günü akşamı oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesi Twitter’daki ‘ilaydaakilinc’ adlı hesabından, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik hakaret içeren paylaşımda bulundu.

Kılınç’ın tribünde açılan ‘Trabzon şehri yeryüzünden silinsin’ yazılı fotoğrafı paylaşarak, ‘Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin…’ şeklinde ifadeler kullandı.

“İFADEMİ VERDİM”

Kılınç, tepkilerin ardından paylaşımını kaldırarak, “İfademi verdim hakkımda gerekli yasal işlem başlatılmıştır” dedi.

KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından CHP Isparta Yönetim Kurulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlayda Kılınç isimli kişinin Trabzon ile ilgili yaptığı paylaşımın partimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Kendisi hakkında yarın itibariyle disiplin soruşturulması başlatılacaktır. CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz” açıklamasında bulundu.

CHP yönetimi daha sonra yaptığı açıklamada ise, “CHP Isparta İl Yönetim Kurulu’nun 26.10.20 tarih ve 172 sayıyla, oybirliğiyle aldığı karar gereğince Gençlik Kolları Üyesi İlayda Kılınç kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Bilgilerinize sunarım” duyurusunda bulundu.