Tepkiler sonuç verdi, Ulaştırma Bakanlığı engellilere ‘kota ayıbından’ vazgeçti

TCDD'nin Yüksek Hızlı Tren ve ana hat tren seferlerinde 400 kişilik trenlerde sadece 8 engelliye, 600 kişilik trenlerde ise sadece 10 engelliye ücretsiz seyahat hakkı tanıyarak, engellilerin ücretsiz seyahat hakkını kısıtlamıştı.

TCDD’nin açıklamadığı kotanın varlığını Türkiye’deki 226 engelli hakları derneğinden oluşan Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu kamuoyuna duyururken, kota uygulamasının ardından engellerin, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi parti temsilcilerinin verdiği mücadele sonuç verdi. YHT'de engellilere yönelik uygulanan kota dün itibariyle sona erdi.

KILIÇDAROĞLU ÇAĞRIDA BULUNDU, MİLLETVEKİLİ ÖNERGE VERDİ



Yaşanan mağduriyetlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'deki grup konuşmasında engellilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi çağrısında bulunmuş, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise Meclis'te soru önergesi vermişti.

KOTANIN KALDIRILMASI YETMEZ, MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ

CHP'li Çakırözer, engellilerin kazanılmış hakları için verdiği mücadelenin sonuç verdiğini söylerken, bu süreçte yaşanılan mağduriyetlerin de giderilmesini istedi. Çakırözer, şu ifadeleri kullandı;

“Engellilere kanunla verilen ücretsiz seyahat hakkı önce ellerinden alındı, ardından gelen tepkiler sonrası kota getirildi. Onbirlerce engellimizin, yüzlerce sivil toplum örgütünün pandeminin başından bu yana verdiği mücadele sonuç verdi. Engellilerin ücretsiz seyahat hakkına yönelik uygulanan kota uygulaması sona erdi. Ama yetmez! Bu süreçte kendilerine kanunla verilen hakkı kullanamayarak, ücretini verip trene binmek zorunda bırakılan engelli yurttaşlarımızın yaşadığı mağduriyet de giderilmelidir” dedi.

HİÇBİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD yönetiminden kota uygulamasının sona erdiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, engelliler toplu bilet alımı yaparak kotanın kalktığını öğrendi.

Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Engelliler Konfederasyonu ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonunu'nun Bakanlık yetkilileri ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bizler açıklama beklerken hiçbir açıklama yapılmadı. Haklarımızın iadesi için hukuki işlem başlatmaya hazırlanırken, toplu bilet alımı yaparak kotanın kaldırıldığını öğrendik. 3 Kasım 2020 Salı günü, 11 engelli arkadaşımız aynı trenden hatta aynı vagondan ücretsiz bilet alabildiler. Böylece artık kota uygulamasının kaldırıldığını tespit ettik” denildi.

BİLET ALIP KULLANMAYANA YAPTIRIM

Paylaşımda, ‘2 kez bilet alarak trene gelmeyen ücretsiz seyahat hakkına sahip kişilerin sistem tarafından haklarını 180 gün boyunca kullanamayacakları, bu durumu alışkanlık haline getirenlerin ise bu haklarını süresiz olarak kaybedecekleri’ duyuruldu.