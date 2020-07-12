‘Terbiyesizlik yapma’ diyerek vatandaşı azarlayan kaymakam görevden alındı!

Konya Valiliği, Ilgın ilçesi Çavuşcugöl Mahallesi’nde, bölge sakinlerinden bir vatandaşa ‘Terbiyesizlik yapma lan' diyerek azarlayan Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu'nun valilik emrine alındığını duyurdu.

“İKİ KOLLUK PERSONELİ YARALANDI”

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Türkiye Kömür İşletmelerinin ruhsatlandırdığı alandaki çalışmalara engel olan Ilgın ilçesi Çavuşçugöl Mahallesi’nin bir kısım sakinleri, 11 Temmuz 2020 sabahı tedbir alan kolluk kuvvetlerine mukavemet göstererek iki kolluk personelini yaralamıştır.

* 11 Temmuz 2020 günü öğleden sonra Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, mahalle sakinleri ile toplantı yapmış, toplantı esnasında mahalle sakinlerinden bazıları topluluğu galeyana getirerek Devlet temsilcisine gösterilmemesi gereken tavır ve sözler sarf etmişlerdir. Bu tahrikler karşısında istenmeyen bir söz Kaymakam Kadiroğlu tarafından sarf edilmiştir.

VALİ YARDIMCISI GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Ilgın Kaymakamlığı görevine Vali Yardımcısı Mehmet Aydın'ın görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

* Toplulukta kolluk kuvvetlerine mukavemet eden, Kaymakam Kadiroğlu’na karşı tahrikte bulunan ve hakaret edenlerle ilgili gerekli işlemler başlatılmıştır.

* İstenmeyen bu hadiseden sonra Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Konya Valiliği emrine alınmıştır.

* Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın ise geçici olarak Ilgın Kaymakamı olarak görevlendirilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi’nde, açılması planlanan kömür ocağı için tarlalarının kamulaştırılmasına karşı gelen mahalle sakinleri karayolunu trafiğe kapatmıştı.

Eylemlerini sonlandırmaları için bölge halkıyla görüşmeye gelen Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu yurttaşlardan birine ‘Terbiyesizlik yapma lan' diye çıkışmıştı. Bunun üzerine bölge halkı kaymakamın sert tavrını yuhalayarak protesto etmişti.

BÖLGE SAKİNLERİ VE JANDARMA ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Tepkiler üzerine Kaymakam Kadiroğlu'nun bölgeden ayrılmak için aracına gittiği sırada Jandarma ve halk arasında arbede yaşanmıştı. Yaşanan arbedenin ardından bölge sakinlerinden 4 kişi gece yarısı gözaltına alınmıştı.