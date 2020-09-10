Terör örgütüne darbe! MİT yakaladı, Türkiye’ye getirdi

PKK/KCK üyesi terörist İsa Özer, 2012 yılında örgütün Ağrı yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınıp tutuklandı.

TÜRKİYE’DEN KAÇMIŞTI

Terörist Özer’in tahliye olmasının ardından 2014 yılında PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisi’nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldığı ve hakkında arama kararı çıkarılmasının ardından yasadışı yollarla Türkiye’den kaçtığı tespit edildi.

BULUNDUĞU YER TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine çalışma başlatan MİT, PKK/KCK üyesi İsa Özer’in terör faaliyetlerini Ukrayna’da sürdürdüğünü belirledi. MİT ekiplerince Ukrayna’da yapılan arama çalışmalarında ise terörist Özer’in bir süredir Odesa’da olduğu tespit edildi.

Saklandığı yer tespit edilen PKK/KCK üyesi İsa Özer, düzenlenen operasyon ile gözaltına alınarak özel yöntemlerle Türkiye’ye getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 1996 YILINDA KATILMIŞ

PKK/KCK’ya 1996’da katıldığı tespit edilen İsa Özer’in, Romanya’da PKK yanlısı bir dernek üyesi olduğu ve Türk vatandaşlarından zorla para aldığı gerekçesiyle bir süre tutuklandığı, cezaevinden çıktıktan sonra da sınır dışı edildiği belirlendi.

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği’nin ‘Silahlı Terör Örgütü’ne Üye Olma’ suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürüttüğü Özer’in, ayrıca ‘Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ ve ‘Resmi Belgede Sahtecilik Yapma’ suçlarından da açılmış çok sayıda davasının olduğu öğrenildi. DHA

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