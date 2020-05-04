‘Terzi Fikri’ ölümünün 35. yıldönümünde anılıyor! Fatsa’nın efsane belediye başkanı Fikri Sönmez kimdir?

Ordu Fatsa’nın devrimci belediye başkanı olan, Türk solunun öncü ismi Fikri Sönmez (Terzi Fikri) ölüm yıldönümünün 35. yılında anılıyor. İşte Fikri Sönmez hakkında merak edilenler…

FİKRİ SÖNMEZ KİMDİR?

1938'de Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı köyünde doğdu. Yoksul bir çocukluk geçirdi. İlkokul sonrası bir terzinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı.

1960'larla birlikte Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldu ve aktif siyasete başladı. TİP'in Fatsa'daki örgütlenmesi için çalıştı.

Dev-Genç'le birlikte 6. Filo'ya karşı eylemlerde yer aldı. 1972'de THKP-C davasından yargılandı. Mahir Çayan ve yoldaşlarının Maltepe Askeri Cezaevi'nden kaçışı sonrası Karadeniz'e geçmelerine yardımcı olmakla suçlandı. 2 yıl kadar tutuklu yargılandıktan sonra 1974'te afla serbest kaldı.

Karadeniz bölgesindeki emekçilerin ve köylülerin içerisinde mücadele yürüttü. 1978-79'da “Fındıkta sömürüye son” mitinglerini örgütleyen isimlerden biri oldu.

1979'da Fatsa'da, CHP, AP ve MSP'nin iki katı oy alarak bağımsız belediye başkanı seçildi. Fatsa'yı halk komiteleriyle yönetmeye başladı. Komitelerle birlikte “Çamura son kampanyası, “Fatsa Halk Kültür Şenliği” gibi etkinlikler düzenledi. İlçede yol, su, kanalizasyon gibi sorunların halkın katılımıyla çözülmesi için adımlar attı. Geniş köylü kitlesinin katıldığı fındık mitingleri hayata geçirildi.

1980 Mayıs-Temmuz ayları arasında 50'nin üzerinde kişinin katledildiği Çorum Katliamı sırasında Başbakan Süleyman Demirel, tarafından “Çorum'u bırakın Fatsa'ya bakın” ifadeleriyle hedef gösterildi. Operasyon öncesi CHP, MSP, AP ilçe başkanlarının ortak basın açıklaması yaparak “Fatsa'da operasyon yapılacak bir şey yok. Huzur içindeyiz” sözleri yeterli olmadı.

Vali Reşat Akkaya'nın Ordu'ya atanmasıyla birlikte 11 Temmuz 1980'de başlatılan “Nokta operasyonu” ile gözaltına alındı. Hürriyet, operasyondan 2 gün önce “Fatsa'ya nokta operasyonu” başlığıyla harekatı duyurdu. TSK, ilçeye hücumbotlarla denizden baskın gerçekleştirdi. Harekata bir mekanize piyade taburu, üç jandarma komando birliği, il alay komutanlığı takviye birlikler, polis ve Vali Akkaya'nın kontrolündeki ülkücü militanlar katıldı.

Hayatının geri kalanı cezaevi koşullarında, işkenceyle geçti. 4 Mayıs 1985'te kalp kriziyle yaşama veda etti.