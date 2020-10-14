Testi pozitif çıkan Başkan Yüksel İstanbul’a sevk edildi

Geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesinden İstanbul Cerrahpaşa Hastanesine sevk edildi.

Ergene Belediye Başkanlığı Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Tedavisinin İstanbul Cerrahpaşa hastanesinde devam edilmesi adına Çorlu Devlet Hastanesinden sevki gerçekleşen Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel’in durumu normal, bilinci açıktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten tüm sevenlerine teşekkür ederiz. Dualarımız Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel için.”