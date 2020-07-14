THK’ya 1 ay önce üye şimdi de başkan oldu

Geçtiğimiz eylülden bu yana kayyum tarafından yönetilen THK'da, Eskişehir Şubesi'nin başına AKP Eskişehir Milletvekili Harun Karacan'ın oğlu Alihan Karacan getirildi.

26 yaşındaki Alihan Karacan'ın, THK'ya 17 Haziran'da üye olduğu, kurumun hiçbir kademesinde bir görev almadan doğrudan başkanlık görevine atandığı ortaya çıktı.

SEÇİM YAPILMALIYDI

THK Tüzüğü'ne göre şube yönetimleri üç yılda yapılan genel kurulda seçimle belirleniyor. Ancak Alihan Karacan, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Cenab Aşçı'nın kayyum heyeti başkanlığı yaptığı THK yönetimi kararıyla bu göreve atamayla getirildi.

Karacan, THK İl Başkanlığı'nın yanı sıra Eskişehir Kızılay Başkan Yardımcılığı, Satranç Federasyonu İl Temsilciliği ve Kosova Fahri Konsolosluğu'nu da eş zamanlı yürütüyor.

AKP'li Harun Karacan, 7 akaryakıt istasyonu olan Karacan Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyor. Harun Karacan, 2017'de bir süre AKP Genel Başkan Yardımcılığı da yaptı.

THK'nın en yüksek gelire sahip olan Eskişehir Şubesi'nde; planör pilotaj, paraşüt, yelkenkanat, model uçak ve insansız hava aracı eğitimleri ücretsiz olarak veriliyor.

“BUNLAR NE TÜZÜK NE KANUN TANIYORLAR”

THK'da, genel kurul pandemi nedeniyle ertelenmişti. Normalleşme süreciyle genel kurulun yapılması beklenirken önce Başkan Nevzat Yalçın ardından tüm il yönetimi istifa etti.

THK'da Genel Başkan Vekilliği dahil 40 yılın üstünde görev yapan Eskişehir İl Başkanı Yalçın, yeni atama için şöyle dedi:

* 17 Haziran'da grup halinde gelip üye oldular. Personele, ‘Buraya başkan olacağım, hepimiz yönetici olacağız' demişler. Aynı gün istifa ettim.

* Bunlar ne tüzük tanıyor, ne dernekler kanunu. Kayyum, üye olan 7 kişiyi yönetime atadı. Biz menfaat peşinde değiliz. Ne itibara ne saltanata ihtiyacımız var.