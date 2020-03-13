Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

THY ve Pegasus 9 ülkeye uçuşları durdurdu!

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları, Corona virüsü nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda'ya düzenlenen seferlerin 17 Nisan tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

20:58 -
Haberler Gündem
THY ve Pegasus 9 ülkeye uçuşları durdurdu!

THY’den konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şunlar denildi:

* Son dönemde Avrupa kıtasında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu kıtada yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda ülkelerine düzenlediğimiz uçuşlarımız 17 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur.

* Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz.

* Uluslararası uçuşlarımızda bileti bulunan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır.

PEGASUS DA DURDURDU

Pegasus tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Korona virüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda; Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya’ya uçuş kısıtlaması getirilmiştir.

* İlgili ülkelere tüm uçuşlarımız 14 Mart 2020 sabah 08.00’den, 17 Nisan 2020’ye kadar durdurulmuştur.

* Bu çerçevede iptal ve iade işlemlerinizle ilgili endişe etmeyiniz, web sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan ilerleyen saatlerde yapacağımız duyurumuzu bekleyiniz. İHA-DHA

İLGİLİ HABERBakan Turhan açıkladı: 9 ülkeye daha uçuşlar durdurulduBakan Turhan açıkladı: 9 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Almanya Avrupa Avusturya Belçika Corona Danimarka Fransa Hollanda İspanya İsveç Norveç Sağlık Sağlık Bakanlığı sosyal medya THY uçak
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more