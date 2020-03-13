THY ve Pegasus 9 ülkeye uçuşları durdurdu!

THY’den konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şunlar denildi:

* Son dönemde Avrupa kıtasında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu kıtada yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda ülkelerine düzenlediğimiz uçuşlarımız 17 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur.

* Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz.

* Uluslararası uçuşlarımızda bileti bulunan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır.

PEGASUS DA DURDURDU

Pegasus tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Korona virüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda; Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya’ya uçuş kısıtlaması getirilmiştir.

* İlgili ülkelere tüm uçuşlarımız 14 Mart 2020 sabah 08.00’den, 17 Nisan 2020’ye kadar durdurulmuştur.

* Bu çerçevede iptal ve iade işlemlerinizle ilgili endişe etmeyiniz, web sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan ilerleyen saatlerde yapacağımız duyurumuzu bekleyiniz. İHA-DHA