Tokat’ı bitirme ruhsatı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde siyanürlü altın aramaya tepkiler devam ederken, Tokat'ın Erbaa, Niksar ve Reşadiye ilçelerinde de altın arama izni çıktı. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinde, verilecek zararın belirlenmesi istendi. Ancak AKP'lilerin oylarıyla önerge reddedildi. Araştırma önergesinin bölgenin durumu görülmeden reddedildiğini belirten Kadim Durmaz, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Biz isterdik ki, siyaset üstü gördüğümüz ve yaklaştığımız bu konuyla ilgili verdiğimiz önerge ortak bir akıl ve duruşla kabul edilsin, kurulacak komisyon gelip incelesin, araştırsın. Komisyon'dan gelecek raporu hep birlikte görelim istedik ama bu niyetimiz kabul görmedi. Maden arama ve verdiği zararlara çok yakın bir tarihte Fatsa örneğinde şahit olduk. Reşadiye'nin Selemen yaylası Kuyucak-Demircili yöresinden iyi haberler gelmiyor. 1 gram altın için 4 bin litre suya ihtiyaç varken arama izni verilirse 6 milyon ağaç kesilecek. 180 bin küçükbaş, 80 bin büyükbaş, 14 bin kovan arının sonu gelecek. Ünlü Niksar cevizleri de yok olacak.”

PROJE DURMAZSA NELER DEĞİŞECEK?

– Bölge su döngüsü değişecek, yeraltı ve yerüstü su kaynakları kirlenecek.

– Yeşilırmak Nehri kirleticileri hazmetme kapasitesini kaybedebilecek, canlı yaşamı sonlanacak.

– Bölge (özellikle Sakarat Dağı) ormanları zarar görecek.

– Hava kalitesi düşecek, meralar bitecek, hayvancılık olumsuz yönde etkilenecek.

– Ciddi sağlık problemleri görülecek.

– Bölgenin küresel iklim değişimine karşı direnme gücü, marka değeri düşecek.