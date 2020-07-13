TOKİ denizi bile sattı

İzmir Karşıyaka'da TOKİ'nin düzenlediği ihale beraberinde ‘rant' tartışması da başlattı. TOKİ, geçen 9 Temmuz'da Mavişehir bölgesinde bulunan, halkın kullanımı için ayrılmış “Rekreasyon Alanı” ve “Açık Spor Tesisi Alanı” için ihaleye çıktı. Deniz kenarında bulunan 21 bin 432 metrekarelik “Rekreasyon Alanı”, ismi açıklanmayan özel bir şirkete 51 milyon 900 bin TL'ye satıldı. Aynı gün yapılan müzayedede 10 bin 544 metrekare yüz ölçümüne sahip, imar planında “Açık Spor Tesisleri Alanı” olarak görülen bölgeyi ise özel bir şirket 60 milyon TL'ye satın aldı.

‘KİMSENİN İŞİNE YARAMAZ'

Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, satışa tepki gösterdi. Yürürlükteki imar planında ‘Rekreasyon Alanı' kullanımındaki yaklaşık 2 bin 700 metrekarelik bölümün yol ve denizde kaldığını ifade eden Tugay, ihaleye belediye olarak kendilerinin de katıldığını belirtip şunları söyledi: “21.5 dönümlük alan 25 milyon liraya satışa çıkarıldı. Müzayedede 52 milyon liraya satıldı. Yeşil alan, sosyal donatı alan olarak ayrıldığı için belediye olarak biz burayı almak istedik. Burası, belediyeden başka kimsenin işine yaramaz. O yüzden müzayedede buraların belediyemizde kalacağını düşündük. Ancak kıran kırana mücadele edildi. Yeşil alana ve spor tesisi alanına niçin bu kadar büyük paralar verildiğini merak ediyoruz.” Bu satışın büyük rant sağlayacağı görüşünü savunan Tugay şöyle devam etti:

‘BİZE BİLGİ BİLE VERMEDİLER'

“Mavişehir, yoğun rant yapılaşmasına maruz kalmış bir bölgedir. Yeşil alan ve spor alanları TOKİ tarafından oldukça yüksek bir fiyatla satıldı. Yeşil alanlar, yeşil alan olarak kalmalı ama öyle olmuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda plan değişikliği yaptırıp yeşil alanı ticari alana çeviriyorlar. Bu konuda çokça örnekler var. Deniz, Mavişehir'in kotuna göre daha yüksek. Dolguyla düzeltilecek durumda değil. Denize bitişik alan da deniz kenarı da hatta denizin içi de ranta açıldı. TOKİ satıyor ama bunları kimin aldığı belli değil. Numarayla müzayedeye katılıyorlar. TOKİ'den kimin aldığı konusunda bilgi alamadık. Denizi de sattılar. Bu ranta seyirci kalınmamalı.” Tugay, geçen aralık ayındaki müzayedeyi hatırlatıp “Önceki satışta satın aldığımız 8.5 dönümlük belediye hizmet alanının ranttan kurtarılmış olması tek tesellimiz” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay isyan etti: ‘Hayırlı olsun' demeyeceğim

Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, Mavişehir'deki yeşil alanın satışı için “Bu Karşıyaka için dramatik bir durum” dedi ve şöyle devam etti: “Başından beri buraların satılmaması yönünde ikazlarımıza ve belediyeye devredilmesi yönündeki taleplerimize karşın rant alanı yaratmak için gerçekleştirildiği açık olan bu satışa ve bu alanda yapılacak olası bir yapılaşmaya karşı yasal bütün yollara başvuracağız. Bu arazileri alan kişi veya kurumlara ‘Hayırlı olsun' diyemeyeceğim. Bu alışverişin Karşıyaka halkına saygısızlık olduğunu fark etmelerini umutsuzca bekliyorum.”