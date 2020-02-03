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TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura sonucu sorgulama işlemi…

TOKİ sosyal konut başvurularını tamamlayan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. TOKİ kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil ancak kura çekilişinin şubat ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Peki TOKİ'nin sitesinde kura sonuçları nasıl sorgulanacak?

11:47 -
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TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura sonucu sorgulama işlemi…

TOKİ sosyal konut projesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları heyecanlandırdı ve başvuru yapanlar büyük bir ilgiyle kura gününü ve kura sonuçlarını bekliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Tahminlere göre geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da internet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek olan TOKİ kura çekilişi, 81 ilde gerçekleşecek. TOKİ kuralarının bu ay içersinde gerçekleşmesi bekleniyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

https://www.toki.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanacak olan kura sonuçları için aşağıdaki adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor.

-Satış-Duyurular butonuna tıklayın

-Kura Sonuçları Sorgulama butonuna tıklayın

– T.C kimlik numaranızı ilgili alana girerek sonuçlara ulaşın.

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