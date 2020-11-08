Toplu yemek sonrası ilçede corona vakaları hızla arttı

Corona virüsüne karşı alınan tedbirlere uyulmaması bir ilçede vakaların yeniden artmasına neden oldu. Karakoçan Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Bir köyümüzün mezrasında pandemi dönemindeki kurallara uygun olmayan ve halk sağlığını tehdit edecek bir şekilde toplu yemek organizasyonu düzenlenmiş, filyasyon ekibimiz ve İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından bu durum tespit edilmiştir.

POZİTİF VAKALAR ÇIKTI

*Yapılan filyasyon çalışmalarıyla şu ana kadar 28 kişinin bu organizasyona katıldığı tespit edilmiştir. Gerekli işlemler katılım gösteren kişilere uygulanmıştır. Şu ana kadar tespit edilen 28 kişi arasından pozitif vakalar çıkmış, bir vatandaşımız ise hastanede tedavisini sürdürmektedir.

*Sürekli olarak gerekli tedbirler anlatılmakta, sağlığın ciddiyeti vurgulanmakta, özellikle bir araya toplanılmaması, kalabalıklar oluşturulmaması konusunun hayati önemi hem medya aracılığı ile hem ekiplerimiz tarafından siz değerli vatandaşlarımıza sürekli olarak anlatılmaktadır.

*Belirttiğimiz şekilde gerçekleştirilen bu organizasyon ve benzeri aktiviteler, kontrollü bir şekilde yönettiğimiz süreci olumsuz etkileyerek, son bir hafta içinde ilçemizde maalesef vaka sayısında yüksek bir artışa sebep olmuş ve olmaya devam etmektedir.

İLÇE HALKI UYARILDI

*Önceliğimiz tüm kamu kurumları ile birlikte halk sağlığını korumak ve kollamaktır ancak takdir edersiniz ki kıymetli vatandaşlarımızın da bu konuya özen göstermesi, hem kendi hem de hemşehrilerinin sağlıklarını tehlikeye atacak davranışlarda bulunmamaları gerekir. Bu salgınla ancak hep birlikte savaşabiliriz.

*Öncelikle sizler kişisel olarak maske, mesafe ve hijyen kuralına uymalı ve kalabalıklardan mümkün olduğunca kaçınmalısınız. Bizler de tüm kamu kurumlarındaki değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte denetimler, bilgilendirmeler, filyasyon, karantina çalışmaları ve kısacası halk sağlığını korumak ve çalışmalarımızın sürekliliğini sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

*Lütfen öncelikle sizler kendinizi, sizin sağlığınızı tehlikeye atan bu tür yemek ve benzeri organizasyonlardan uzak tutun. Bir süre daha sabır gösterelim ve hep birlikte salgının yayılmasını engelleyelim. İHA