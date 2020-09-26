Trabzon’da fuhuş operasyonu: Böyle gizlemişler

Trabzon’da Asayiş Büro Amirliği Ahlak Masası ekipleri, Ortahisar İlçesi İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan bir otele baskın düzenledi.

GİZLİ GEÇİT TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede kalorifer peteği öne çekildiğinde arkasından yan binaya geçilen gizli bir geçit tespit edildi.

Yapılan incelemede yan binada bulunan ve fuhuş baskınlarında gizlenen 2’si Kırgızistan ve biri Moldova uyruklu 3 yabancı uyruklu hayat kadını yakalanırken, Z.S., N.B. ve G.M. isimli yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere gerekli mercilere gönderildi.

Öte yandan söz konusu otelin işletmecileri F.B. ve H.İ. ise fuhuşa aracılık ve yer temini suçlarından Trabzon Adliyesi’ne sevk edilirken, şahısların ilk ifadesinde fuhuş baskını sırasında otel odasında bulunan kızlara telefonla haber vererek yan binaya kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçitten geçmelerini sağladıklarını söyledikleri öğrenildi. (İHA)