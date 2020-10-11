Trafikte silah gösteren maganda yakalandı

Olay, Pendik Köprüsü’nden Sahil Yolu’na inen caddede geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

İddialara göre bir sürücü lüks otomobiliyle gittiği sırada başka bir otomobil aracına sürttü. Bu duruma sinirlenen sürücü otomobilinden inerek elindeki silahla aracına sürten sürücüye doğru gitti.

Silahlı kişi otomobilini kontrol ettikten sonra aracına binerek ayrıldı. Yaşanan olayı başka bir sürücü cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, 34 MST plakalı aracın sürücüsü olan silahlı kişinin Mustafa Y. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, Mustafa Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın taşıma ruhsatlı tabancasına de el konuldu. DHA

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