Trakya çiftçisi tepkili: Ayçiçeği kabuğu ithalatı saman ithalatından kötü

Türkiye'nin Rusya'dan ayçiçeği kabuğu ithal etmeye başlaması, Trakya bölgesindeki çiftçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

CHP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi İlhami Özcan Aygun'un, TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Rusya'dan ithal ettiği ayçiçeği kabuğunun ton başına 670 liradan satılarak hayvan yemi olarak kullanıldığını duyurmasının ardından Trakya çiftçisi, ayçiçeği kabuğu ithalatına tepki gösterdi.

TRAKYA ÇİFTÇİSİ SÖZCÜ'YE KONUŞTU

Edirne merkez ilçeye bağlı Büyükismailçe köyü çiftçisi Erdal Akgün, Hacıumur köyü çiftçisi Murat Aran ile Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyü çiftçisi Ahmet Günay, Rusya'dan ayçiçeği kabuğu ithalatı yapılmasıyla ilgili SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundular.

Erdal Akgün, Rusya'dan ayçiçeği kabuğu ithal edilmesinin, Türk tarımının getirildiği noktanın en büyük göstergesi olduğunu ifade ederken; Ahmet Günay ise tarım ürünlerinin ithal edilmesini doğru bulmadığını söyledi.

Murat Aran ise Gayri Safi Milli Hasıla'nın en az yüzde 1'inin çiftçiye destek olarak verilmesi gerektiği halde çiftçiye yüzde 0.5 oranında dahi destek verilmediğini belirtti.

“HİÇBİR BESİN DEĞERİ YOK”

Ayçiçeği kabuğunun sanılanın aksine yem olarak kullanılması halinde hayvanlara zarar verdiğine dikkat çeken Akgün; “Ayçiçeği önceden küspeydi, hayvancılıkta en yararlı yem çeşitlerinden bir tanesiydi. Ama teknoloji ilerledikçe küspenin tozuyken iş sadece ayçiçeği kabuğuna döndü. Hiçbir besin değeri olmayan, hatta hayvana zararı olan bir şey. Ama büyük firmalar bunu yeme karıştırıyorlar” ifadelerini kullandı.

“AKP'NİN TÜRK TARIMINI NEREYE GETİRDİĞİNİ GÖSTERİYOR”

Çiftçinin ayçiçeği üretmekten uzaklaşmasıyla üretim açığının ortaya çıktığının altını çizen Akgün; şunları söyledi;

*Çiftçi tekrar ayçiçeği ekimine teşvik edilmelidir. Yazların kurak geçmesiyle birlikte ayçiçeğinde verim düşüyor. 2019 yılı ayçiçeği destekleri de yeni ödendi.

*Çiftçinin beklentileri 6-7 ay sonra verilince bir işimize yaramıyor. Çiftçi borçlu olduğu için destek de bankalara gidiyor. Saman ithal eden bir ülkenin, ayçiçeği kabuğu ithal etmesini de normal karşılamak lazım.

*Bu durum, AKP'nin Türk tarımını nereye getirdiğinin en büyük göstergesidir. Hiçbir değeri olmayan ürünleri dahi ithal eder duruma düştük.

“SAMAN İTHALATINDAN DAHA KÖTÜ”

Kavacık köyü çiftçisi Ahmet Günay ise dışarıdan ayçiçeği kabuğu ithalatı yerine kendi üreticilerine destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçilerin her geçen gün fakirleştiğini belirten Günay, şu ifadeleri kullandı;

*Ayçiçeği kabuğunun bazı firmalar tarafından hayvan yemine karıştırıldığını biliyorum. Maalesef ayçiçeği kabuğunun ya da tarım ürünlerinin dışarıdan ithal edilmesi çok doğru değil.

*Bu kadar fazla döviz harcayacağımıza kendi üreticimize destek verilebilir. Destekler belki ilk yıllarda ithalata göre fazla gelebilir ama yurt içindeki üreticiler her türlü teknik donanıma sahip olduktan sonra dünyaya ihraç eder duruma geliriz.

*Bu anlamda ithalatın çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Üretici destek görmediği için vasat bir üretim yapıyor. Üretimin cazip hale getirilmesi gerekir.

*2019 yılının destekleri daha yeni verildi. Oysa 2020'nin yarısına geldik. Tarım maalesef desteklenmiyor. Çiftçiliğin yanında ben aynı zamanda emekliyim ama rahat bir yaşamım olduğunu söyleyemem.

*Dışarıdan saman ithal edilmesi yıllardır konuşuluyordu. Ayçiçeği kabuğu ithal edilmesi, saman ithalatından daha da kötü. Bu duruma çok üzülüyorum.

*Çiftçi her geçen gün fakirleşiyor, tarım topraklarını terk ediyor. Ondan sonra da ekonominin bozulduğunu söyleyip tarım topraklarına Organize Sanayi Bölgesi kurmak istiyorlar.

“YANDAŞLARINI ZENGİN EDİYORLAR”

Hacıumur köyü çiftçisi Murat Aran da maliyetlerin karşılanmadığını belirterek hükümetten destek istedi. Aran,şöyle konuştu;

*Ayçiçeği kabuğunu yemlik olarak ithal ettiklerini duyuyoruz. Kanunen çiftçiyi destekliyorlar ama çiftçi destekleri sadece anayasada duruyor. Gayri Safi Milli Hasıla'nın en az yüzde 1'inin çiftçiye destek olarak verilmesi gerekiyor.

*Ama yüzde 0,5'ini bile vermiyorlar. Kendi yandaş ithalatçılarıyla, hatta yurt dışında kendi kurdukları şirketler üzerinden bir avuç insanı ithalat yoluyla zengin ediyorlar.

*Önceki yıl çiftçinin harman döneminde gümrük vergilerini indirdiler. Hem yerli ve milli olacağınızı, ekilmedik toprak bırakmayacaklarını söylüyorlar ama Türk çiftçisi aç. Türk çiftçisi aç olduğu halde Türk milletini doyurmaya çalışıyor.

*Gübreyi az kullanmaya çalışıyoruz, bazı ilaçları atmamayı planlıyoruz. İlaçlarımız, mazotumuz maliyetli. Bazı işçilikleri traktör ile yapsak belki toprağı daha güzel hazırlayacağız.

*Fakat mazot fiyatları malum. Cebimizde para kalması için yapamıyoruz. Çiftçiyi küstürüyorlar. Bizim bölge olarak bu yıl verimlerimiz de çok düşük. Ancak maliyetimizi karşılayabiliyoruz. Tarla kiralayan ise tamamen zararda.

AYGUN TBMM'DE AÇIKLAMIŞTI

CHP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi İlhami Özcan Aygun, TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Rusya'dan ithal ettiği ayçiçeği kabuğunun piyasada tonunun 670 liradan satıldığını ve hayvanlara yem olarak verildiğini açıklamıştı.

Aygun, “Geçmişte kalorifer yakıtı olarak kullanılan pelet ayçiçeği kabuklarının şimdi hayvanlarımıza yem olarak verilmesi, ülke tarımının geldiği noktayı da ortaya koyuyor. Yabancıların tarım ürünlerinden sonra şimdi çöplerini de ithal ediyoruz. Türk tarımını bitirdiler” ifadelerine yer vermişti.