Tramvayın test sürüşü AKP’nin seçim propagandası çıktı

İBB'nin 2016'da yapımına başladığı, ancak finans sorunu nedeniyle durma noktasına gelen Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı, yeni İBB yönetimi tarafından tamamlanarak açılışa hazır hale getirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hatta, 13 Aralık günü test sürüşü gerçekleştirerek Haliç'i boydan boya geçen hattın Alibeyköy-Cibali arasındaki bölümünün, 1 Ocak 2021'de hizmete gireceğini açıkladı.

AKP'liler de İBB yönetimini sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu. İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından 19 Mart 2019'da dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın gerçekleştirdiği test sürüşüne ilişkin haberleri paylaşarak “Bugünkü İBB yönetiminin yapabildiği tek şey 19 Mart 2019’da test sürüşünü yaptığımız Eminönü, Eyüpsultan, Alibeyköy tramvay hattının 20 ay sonra yeniden test sürüşünü yapabilmek. Takdir İstanbulluların…” dedi.

“NASRETTİN HOCA FIKRASI GİBİ…”

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da konuyu meclisin 14 Aralık tarihli oturumunda gündeme taşıdı. Subaşı, “Nasrettin Hoca fıkrası gibi” diyerek 19 Mart 2019'da yapılan test sürüşünün hikayesini anlattı. Subaşı, hattın inşaatının yüzde 45 seviyesine kadar getirilip para bulunamadığı için yarım bırakıldığını kendilerine bu şekilde teslim edildiğini belirtti. 19 Mart 2019'daki test sürüşünün 31 Mart 2019 yerel seçiminden hemen önce göstermelik olarak yapıldığını dile getiren Subaşı “Elektrik yok, trafo yok, istasyon yok, raylar yok. 800 metre ray döşenmiş. 2 vagon getirmişler, test sürüşü diye görüntü vermişler.

Yaklaşık 800 metre test sürüşünde vagonlarla gitmişler. O görüntülerle ‘büyük işler beceriyoruz, büyük raylı sistemler yapıyoruz' havalarında insanlara propaganda yapmışlar. Sonra oradaki vagonları tekrar Bursa'ya götürmüşler. Vagonlarda da eksik vardı. Bunu test sürüşü diye bize anlatıyorlar. Sosyal medya hesaplarından ‘biz onu 19 Mart'ta yapmıştık' diye bize akıl öğretiyorlar. 13 Aralık'ta biz test sürüşü yaptık. Trafodan enerji alınarak yapıldı, vagonlar tamamdı. 6 km mesafede yapıldı” dedi.

“ÇÖKME OLDU, YENİDEN YAPTIK”

Subaşı, zemini açısından sorunlu bir bölge olan Haliç'ten geçen hattın iki istasyon arasındaki yaklaşık 1.2 km'lik bölümünde çökme meydana geldiğini de hatırlatarak “O bölümü tekrar yapmak durumunda kaldık. Yani her işleri göstermelik, tamamen göz boyama” diye konuştu. Subaşı “Ama sonra tahmin etmedikleri öngöremedikleri bir şey oldu, halk bunları gördü. Onun için İstanbul'u CHP ve İYİ Parti yönetiyor. Bütün hazımsızlıkları bundan kaynaklanıyor. Öfkeyle, çılgınlıkla konuşurlarken zevk alarak, keyif alarak izleyin. Bir partinin batışını keyifle izleyin, ben öyle izliyorum” dedi.