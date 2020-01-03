TRT hormonlu büyümüş

Özel TV kanallarında en çok 300 kişi çalışırken TRT’ye yıllar içinde alınan personel sayısı 7 bini geçti. Geçen yıl ise 2 bine yakın personel emekli oldu.

Sayıştay, ”Yoğun sayıda emekliliğe rağmen TRT’nin faaliyetlerinde aksama yaşanmadı” tespiti yaptı. Böylelikle TRT’nin siyasi etkilerle gereğinden fazla personel çalıştırdığı da ortaya çıktı.

TBMM KİT Komisyonuna sunulan Sayıştay raporuna göre geçen yıl TRT’de 7 bin 133 personel vardı. Bunlardan 1.774’ü emekli oldu. Personel sayısı 5 bin 303’e düştü.

Sayıştay, ”Personel sayısında önemli bir azalma meydana gelmesine rağmen faaliyetlerde belirgin bir aksama yaşanmamıştır. TRT’nin gerçek personel ihtiyacının ortaya konulması gerekmektedir” dedi.

HORMONLU BÜYÜME

Sayıştay raporunda, “2018’debin 774 personel emekli olmuş ve personel sayısında önemli bir azalma ortaya çıkmıştır. Kurumda bilimsel esaslara göre belirlenmiş norm kadroların bulunmaması, gerçek personel ihtiyacının tespitini ve işin niteliğine uygun personel seçimini güçleştirmekte, mevcut kadroların ihtiyaca göre dağılımını olumsuz yönde etkilemektedir. Yeniden yapılanma çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için, gerçek personel ihtiyacının ortaya konulması önem arz etmektedir” denildi.

Raporu inceleyen CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada özel televizyonlarda iki kişinin yaptığı işi TRT'de 10-15 kişinin yaptığını belirterek “TRT’ye iktidar baskısı ile gerekli gereksiz yüzlerce personel alındı. İhtiyaç olmadığı halde kadrolar tıka basa dolduruldu. Büyük bölümü de torpilli olduğu için bankamatikçi olarak aydan aya maaş alıyor. Sayıştay raporu da gösteriyor ki 2 bine yakın personel TRT’den ayrılmış ancak kurumdaki işler aksamamış. 2 bin kişi daha ayrılıp personel 3 bine düşse de muhtemelen işler yine aksamaz. Çünkü kurumu sırtlayıp götüren çekirdek bir kadro var, gerisi hormonlu biçimde büyüyen personel…” diye konuştu.