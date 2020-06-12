TTB: Salgın sırlarla yönetiliyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Covid-19 İzleme Kurulu Yürütme Kurulu, ”Türkiye’de ilk hasta duyurusundan bugüne. Salgında neredeyiz?” başlığıyla, Covid-19 pandemisinin 3 ayının değerlendirildiği bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB COVID-19 İzleme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Özlem Azap, Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz katıldı.

”HAYRETLE İZLİYORUZ”

Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, pandeminin uzun bir süre daha sürecek gibi göründüğüne dikkat çekerek başta işçiler, çalışanlar olmak üzere salgının toplumun çeşitli kesimleri üzerindeki uzun dönemli sosyal etkilerinin de henüz başında olduğunu vurguladı.

Kamuoyunda yer alan ”Vakalar hafifledi” yönündeki açıklamaları hayretle izlediklerini belirten Yavuz, buna ilişkin bir kanıt olmadığını, var olan akademik çalışmaların bunun tam tersini ortaya koyduğunu kaydetti.

”YÜZLERCE İNSAN YOĞUN BAKIMDA”

Türkiye’deki vaka verilerini paylaşan Yavuz,şunları söyledi,:

* 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Türkiye’de doğrulanmış olgu sayısı 174 bin 23, doğrulanmış ölüm sayısı 4 bin 763, aktif hasta sayısı 21 bin 400.

* Türkiye, nüfusa göre dünyanın en kalabalık 17. ülkesi. Pandeminin üçüncü ayı bittiğinde, bütün dünyada Covid-19 doğrulanmış olgu sayısında 12. sırada, ölüm sayısında ise 17.sırada.

* Türkiye, milyon kişi başına toplam doğrulanmış olgu sayısı bakımından komşu ülkelerle karşılaştırıldığında İran ile benzerlik gösteriyor. Bulgaristan ve Yunanistan’da ise toplam doğrulanmış olgu sayısının Türkiye’den daha az olduğu gözleniyor.

* Yüzlerce insanımız yoğun bakımda. Vaka sayısında dalgalanma sürüyor. Her gün testi pozitif çıkan bine yakın hastamız oluyor. PCR testi negatif olan ancak Covid-19 tedavisi alan kaç hasta var? Bilmiyoruz, çünkü açıklanmıyor.

”İLK DALGA TAM BASTIRILMIŞ DEĞİL”

* İlk dalgayı tam olarak bastırabilmiş değiliz. Türkiye’de salgın süreci yönetimi, katılımcılıktan ve veri paylaşımından uzak, epidemiyoloji biliminin salgın yönetiminde gereksinim duyduğu hiçbir veriyi ve analizi paylaşmayan, ne ölçüde kanıta dayalı yürütüldüğü belli olmayan bir biçimde ilerliyor.

* Salgını kontrol altına alınabildiğine dönük bir kanıt yok. Salgın eğrisinin tepe noktasına ulaştıktan sonra çıktığı hızla iniş göstermemesi ve özellikle 11 Mayıs’taki erken açılmanın ardından doğrulanmış olgu sayılarındaki kümelenmeler ve yurt çapında çok sayıda ilan edilen karantina uygulamaları salgının kontrol altında olduğunu söyleyebilmek için henüz erken olduğunu gösteriyor.

* Adına ‘normalleşme’ denilen bu ‘yeniden açılma’ sürecinde sağlık hizmetlerinin yeniden planlanması gerekiyor.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ise Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarının sağlık durumuna ilişkin sessizliğini koruduğuna dikkat çekerek, ”Salgın sırlarla yönetiliyor” değerlendirmesi yaptı.