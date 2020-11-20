TTB ürküten rakamları açıkladı: Sadece İstanbul’da günde 12 bin 631 yeni vaka var

TTB, Aile Hekimliği Kolu'nun yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Son bir aylık verilerin ele alındığı ankete 73 ilden bin 270 aile hekimi katıldı.

TTB anketinin sonuçlarını Dr. Emrah Kırımlı açıkladı. Salgının endişe duyulacak boyutlara ulaştığını anlatan Kırımlı, vakaların geçtiğimiz aya göre yüzde 91 arttığını söyledi.

“KORKUNÇ ARTIŞ VAR “

Dr. Kırımlı vakalarda korkunç artış olduğunu belirterek, “Aile Hekimi başına, Ekim'de yüzde 6.53 pozitifli hasta düşerken, Kasım'da ise hekim başına düşen hasta sayısı üç kat artarak yüzde 19.79'a çıktı. Bu artışlar İstanbul için yüzde 31, İzmir'de yüzde 14, Ankara'da yüzde 23 oldu. Sadece İstanbul'da günde 12 bin 631 yeni vaka var” dedi.

“HER GÜN 47 BİN 629 YENİ VAKA”

Türkiye için 500 bin hasta, 1 milyon 500 bin karantina rakamını açıklayan Kırımlı, “Türkiye'de vaka sayıları yüzde 300 arttı, her gün 47 bin 629 yeni vaka var. Geçtiğimiz bir aylık sürede 1 milyon kişi hastalandı. Bir milyon 500 bin kişi karantinaya alındı. Ölüm sayıları 3-4 kat arttı. Ekimde yaptığımız uyarı dikkate alınsaydı bu duruma düşmeyecektik” şeklinde konuştu.

“FİLYASYON EKİPLERİ, 112'LER YETİŞEMİYOR”

Son bir ay içinde hastalanan 1 milyon kişiye filyasyon ekiplerinin yetişmesinin imkansız hale geldiğini söyleyen Kırımlı, “Filyasyon ekipleri yetişemiyor, dinlenemiyorlar bile. Hastalar evde çaresiz. Kapasite arttığı için 112'ler yetişemiyor. Aile Sağlığı Merkezleri'nde çalışan Covid olanların oranı geçtiğimiz ay yüzde 40, bu ay yüzde 51'e çıktı. Yani 5 bin sağlık çalışanı hastalandı. Kişisel koruyucu ekipmanları dağıtılmıyor. Grip aşılarını biz de (alamadık) hastalarımız da alamadı” diyerek sağlık sisteminin çok ciddi sıkıntı yaşadığını ve sağlık çalışanlarının tükendiğini bir kez daha vurguladı.

KAYNAKLARIMIZ KISITLI TEPKİSİ

Bütçede önceliğin ve aslan payının özel hastanelere verilmesine gönderme yapan Dr. Emrah Kırımlı “Sağlık Bakanlığı kaynaklarımız kısıtlı diyor. Kaynakların kısıtlı olması başka, kullanım alanında tercihler farklı. Hasta bir insana tıbbi yardım sağlamayı, imkanı olmadığı için reddeden hiçbir toplum kendine medeniyim diyemez. Hastalığı önlemek için bir çaba görmüyoruz. Alınmayan tedbirler binlerce insanın ölümü demektir” şeklinde konuşarak diğer ülkelerde Covid-19 vaka ve ölüm oranlarını karşılaştırdı, Türkiye'de açıklanan ölüm sayılarına dikkat çekti.